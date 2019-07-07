南區建路老舖危矣　船廠難捨40載舢舨情

位於香港仔避風塘的觀光舢舨一直廣受旅客歡迎，但由於船家年紀老邁及舢舨數量日漸減少，駕駛舢舨已被視為「夕陽行業」，愈來愈少船廠願意為舢舨作維修保養。屹立於香港仔海傍近40年的「全記船廠」算是碩果僅存的一家，不但願意以較相宜的價錢為舢舨維修，專業技術更令不少船家讚不絕口。不過，南區區議會上有人提議興建貫通深灣及逸港居的行人路，船廠或需搬遷，船廠負責人安哥指搬遷即等同結業，大感不捨。



53歲的船廠「第二把交椅」安哥，25歲起繼承父業，每日準時早上7時到船廠打理生意，身患腰傷亦堅持「開工」，他直言：「就算無(生意)，係到坐下望海都開心。」他不但對船廠充滿感情，亦有其使命，並說：「唔做遊艇生意，只係想服務水上人。」



然而有議員提議建路，除向政府提出要求終止船廠短期租約外，更提出於船廠批地劃出公眾通道，容許公眾出入，安哥不贊成，認為船廠經常進行維修工作，或會為途人帶來危險，至於終止租約方案，他更感無奈，認為難以覓地再建船廠只好結業，坦言：「可以搬去邊？咁不如我唔做，搵份工打好過啦！」



68歲的舢舨船家萍姐，對船廠讚不絕口，不單維修保養價錢較相宜，更指全記比其他船廠更懂得維修舢舨，並說：「就好似人咁，病會睇普通科或者專科，我就當(全記)係專科咁睇。」萍姐又指，其他船家偏向接遊艇生意圖利，唯獨全記「唔揀客」，認為全記對她意義重大，不想其結業，坦言：「無佢(全記)，就無我，真架」。

