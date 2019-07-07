軍刀攞命：護花男遇襲亡　27歲「洗頭仔」行兇後潛逃內地

【13:07】據元朗警區助理指揮官游乃強表示，涉案的疑兇在案發後，於昨晚9時許已經羅湖過關潛逃往內地，警方正與內地執法部門合作，展開追捕。



警方續稱，姓張（27歲）疑兇為髮型屋的初級洗頭職員，案發前，因踩到一名女同事的腳部，以致雙方發生爭執，女方繼而邀約3名男友人到場，包括17歲姓黃死者、以及兩名俱19歲姓袁及姓鄭男子。3男其後與疑兇在髮型屋外發生打鬥，其中黃遭疑兇用刀襲擊以致送院搶救一個多小時後，延至晚上9時59分死亡。疑犯在行兇後返回髮型屋更換染血衣服，並且放下涉案利刀後逃去。



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元朗一髮型屋昨晚(6日)發生的男子遇襲案，事主傷重身亡，警方將案件改列作謀殺，重案組探員通宵在場搜證，至今日(7日)凌晨2時許，暫時收隊離場，並檢走一批證物，包括涉案兇刀、血衣、口罩及一條香煙，死者遺體舁送殮房，稍後會進行剖屍，以確定死因，警方仍在追緝一名涉案在逃男子。據了解，死者疑有黑幫背景。



今早10時許，髮型屋如常開門營業，但職員對事件隻字不提，店外留有祭品及香燭。髮型屋亦在Facebook貼文，指死者並非員工及事發經過亦不是店內發生。



案發現場紅棉圍3號一間髮型屋，兩名在上址任職約一年、疑素有積怨的男女職員，當晚8時許，在髮型屋內疑因肢體碰撞問題，姓張(27歲)負責洗頭的男職員，與同是負責洗頭的20歲女職員爆發激烈爭執，期間女職員召來數名男友人到場協助。詎料有人情緒失控，取來一把軍刀施襲，到場幫拖的姓黃(17歲)青年閃避不及，頭部及身體多處中刀，頓時血流如注，負傷突圍跑至合財街33號合益商業中心對開一個菜檔，不支倒地陷入昏迷，有街坊途經赫見血人，慌忙報警求助，其時，涉案兇徒亦趁機棄刀逃去。



救護員接報趕至，即場為黃進行心外壓急救後，再由救護車送往博愛醫院搶救，惜延至晚上近10時傷重不治。警方封鎖現場調查，地上遺下大攤恐怖血漬，由髮型屋至事主倒地現場留有一段約20米血路，探員到髮型屋內搜證，並向目擊事件的人士錄取口供，案件交由元朗警區重案組跟進，正翻查現場一帶的閉路電視錄影片段，追緝逞兇者歸案。