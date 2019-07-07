貨車元朗連環撞3車　300萬元法拉利泊咪錶位遭殃

元朗發生4車相撞交通意外。今日(7日)凌晨零時許，一輛密斗貨車沿西裕街轉入西菁街後懷疑失控，連環撞向泊於右邊咪錶位的3輛汽車，首先被撞的黑色私家車頭泵把甩脫，貨車繼而衝前，撞向一輛白色平治房車左車尾，而泊於平治前面的紅色法拉利跑車，同樣左車尾被撞毀，肇事司機意外後駛至街口才停車，貨車車尾右尾鐵架撞毀，現場遺下約140米胎痕。



據了解，涉事貨車疑高速掟彎期間發出巨響及「過晒界」，右車尾掃到咪錶位3車，姓黃(30歲)司機身有酒氣，落車後步往300米外現場察看一番後折返。警員為貨車司機進行酒精呼氣測試，惟有人拒絕合作，涉嫌拒提供酒精呼氣測試樣本被捕。黃報稱頭暈不適，由救護車送院治理，其後獲准保釋候查。



此外，3名車主獲悉事發後到場了解，其中法拉利姓王車主大表心痛，並透露半年前買入愛驅，預計需將愛驅送返原廠維修，約需花費幾萬元。據運輸署資料，法拉利於2013年出廠，同年於運輸署首次登記，當年車價逾305萬港元。現任車主姓王，報住北區。



另一輛被撞毀的平治房車，僅落地2星期。據運輸署資料，房車於2018年出廠，於今年6月26日於運輸署首次登記，車價逾40萬港元，登記女車主姓王，報住元朗區。