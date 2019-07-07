東方日報A1：示威者夜圍屯門警署　今赴遊客區衝擊

政府修訂《逃犯條例》引發連串風波揭示政府無能，示威浪潮不絕，昨日光復屯門公園行動入夜後演變成包圍警方，今日示威者殺入九龍由尖沙咀出發遊行至高鐵西九龍站，更有人號召到廣東道名店及高鐵站「招呼」內地遊客。警方出動逾二千警力戒備，凌晨起設水馬陣，重兵駐守兩大高危區，避免示威者與遊客爆發衝突。消息稱，港府、港鐵及內地相關部門開會後已打定輸數，料示威者會試圖包圍及攻入站內與警方開戰。港鐵深夜公布今日封站措施，除保留兩個車站出入口供出入外，其餘全日關閉。



示威者七一攻陷立法會大樓大肆破壞後，今日轉移陣地至九龍區遊行，重申撤回修例等訴求。發起人呼籲遊行人士於下午三時半起在尖沙咀梳士巴利花園集合，四時起步，終點為高鐵站對出匯民道空地，又稱不排除有遊行人士會自行到廣東道「休息」，沿途向遊客宣揚撤回修例等理念。發起人之一的劉穎匡昨重申，已獲警方發出不反對通知書，料至少會有二千人參與，將安排四十名糾察沿途維持秩序，並聯絡民主派立法會議員參加。



劉表示，抵達終點後會就地解散，又稱希望向內地旅客展現港人和平遊行的一面，並把和平訊息帶回內地，又估計會有遊行人士自行準備簡體字標語及宣傳單張，但強調不會進入高鐵站內派發傳單或進行示威，更沒有打算衝擊或包圍高鐵站，亦相信不會有參加者以身犯禁，闖入內地管轄範圍掛橫額等。他續稱，若港鐵因遊行而封閉高鐵站或港鐵站會帶來反效果，令大批遊行人士無法循港鐵離去。



不過，消息人士指，由於有人網上不斷號召各行各業加入，料遊行人數可能多達逾萬人，恐到高鐵站終點站演變成暴力衝突，甚至有示威者在封站後會破壞站內玻璃圖攻入搗亂。



政府已與港鐵、受影響商戶及內地相關部門開會部署，制訂應變措施，當局會視乎人數及情況作出相應安排。港鐵深夜公布今日西九龍站最新安排，有車站出入口只供乘客進入車站，另有出入口則只供乘客離開車站，其餘出入口、車輛出入口將會由車站開始運作起全日關閉。今日只供持當天有效車票／購票憑證及旅遊文件的乘客經指定入口進入，票務處和售票機暫停售票服務，而車站商店只會維持有限度服務，餐飲服務將暫停營業。



運輸及房屋局發言人表示，局方與運輸署一直與港鐵及其他相關政府部門保持緊密聯繫，會密切留意事態發展和對鐵路服務的影響，港鐵亦會因應包括高鐵在內的鐵路服務，採取適當措施，並適時向公眾及旅客公布安排，局長陳帆亦稱會增加人手應付，負責指揮交通及疏導人潮。警方發言人則回應指，會密切留意有關遊行情況，調配適當人手維持秩序，保障公眾安全。



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