我有正能量：救災援兵　協助寮屋戶渡難關

本港近年先後受超強颱風「天鴿」與「山竹」吹襲，沿海低窪地區成重災區，慘遭風暴潮蹂躪。鯉魚門寮屋區一班熱心社工，招募義工共組抗災支援小隊，於過去數次風暴來臨前後協助居民防災、清理及重建，用汗水和雙手守護社區。



鯉魚門現存村落有馬環村及馬背村等，住有3000多人。由於三面環海，寮屋區又沿岸而建，颱風侵襲時可謂避無可避。2017年「天鴿」10號風球，鯉魚門出現嚴重海水倒灌，積水深及腰，有村屋門前地台被海浪沖毀，住戶險淹沒在驚濤駭浪之中。去年「山竹」，政府雖吸取經驗，預先到場派發沙包及安裝擋水板，惟水浸情況依舊，多人損失慘重。



社署透過「鄰舍層面社區發展計劃」資助非政府機構服務受災街坊，基督教家庭服務中心社工姚可達（Albert）是駐守鯉魚門寮戶的隊伍成員之一。過去兩次大型風災，他都在前線幫忙，親眼目睹區內受災的苦況。「天鴿」過後，他夥拍居民籌組「關注鯉魚門長遠改善工程居民組」，成功向政府爭取修建石築海堤，以減弱海浪衝擊民居的威力。同時，他亦開始招募義工入村協助清理及重建工作。



Albert指，寮屋區內不少村民都是長者，亦有輪椅人士，單靠街坊力量難於短時間內讓社區回復原狀。「救援就要靠消防同民安隊等專業人士，但善後方面至少可以出分力。」翌年「山竹」吹襲前夕，他亦和一眾義工支援寮戶採取防風措施，如堆放沙包，墊高洗衣機、雪櫃等家電，安排撤離，提供防風資訊和緊急電話等。「叫人走唔易㗎，有啲老人家覺得自己經歷過風浪，睇定啲都唔遲，最後一刻先肯去避難中心。」



「部分義工未必有嗰個意識，着對拖鞋嚟清蠔殼都有，結果要麻煩佢番屋企換對鞋先。」為保障義工安全，中心今年提早招募義工入村接受訓練，預先了解環境及培養各種實戰技能。Albert希望，學員在學成後，除了應用在鯉魚門寮屋區，亦可以將知識和助人精神帶到其他受風災威脅的地區。

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