探射燈：病菌污染食物可致急性腸胃炎

售賣機食物和飲品被測出微生物含量嚴重超標，動搖市民對售賣機食物的信心。有醫生指，進食受污染的食品有機會引致急性腸胃炎，嚴重者可能會出現併發症，建議市民小心選購。



腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙直言，3款食品的微生物含量驚人。他指大腸桿菌、李斯特菌和沙門氏菌都有機會引起急性腸胃炎，病徵包括肚痛、腹瀉、嘔吐、作悶和食欲不振等。其中O157血清型大腸桿菌，更有機會令患者出現嚴重併發症，引致腎功能衰竭。



嬰幼兒、長者、長期病患者等感染李斯特菌的風險較高，部分患者會出現休克或腦膜炎，孕婦更可致流產。沙門氏菌可引致出血性腸炎、腸熱病等，康復後病菌仍會逗留體內，可透過排泄物傳染。



姚建議，市民應避免購買製造日期和保質期不明的食物，如不清楚食品的運送和儲存方法，最好少吃為上。他解釋，夏季室溫較高，細菌能在1至2小時內迅速增長至臨界點，一般食物最好於烹煮和購入後2小時內食完。奶類製品、含蛋的食物購買後應盡快食用，即使未及吃完亦最好丟棄。

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