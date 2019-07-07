探射燈：私人地方巡查困難　成執法漏洞

根據食環署規定，以自動售賣機出售食物，須向該署申請「以售賣機出售食物許可證」。若售賣機出售非瓶裝飲品，須同時申請「非瓶裝飲品許可證」。然而，東網發現多個位處私人屋苑會所、商廈或商場店舖內的售賣機未申領相關許可證，儼如「無王管」。



荃灣店舖門外的鮮榨橙汁自動售賣機，食環署證實並未領有食物業規例下的相關許可證；荔枝角的沙律菜樣本大腸桿菌超標逾百倍，亦證實相關售賣機未有申領許可證，惟該署正審研有關食物的售賣模式，以制訂合適的規管及保障食物安全。食環署稱派員巡查上述處所，期間並未發現有人違規售賣限制出售食物。



立法會議員郭家麒認為，售賣機即使未持有許可證，罰則頂多亦只會被吊銷許可證，阻嚇力不大。加上在私人地方的售賣機巡查困難，可能成為執法漏洞，食環署必須加強巡查，並提高相關罰則以加強阻嚇力。

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