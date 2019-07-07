探射燈：自助售賣機無王管　食物多惡菌搵命博

各式自動售賣機進駐多區大受歡迎，東網從多款售賣機購入不同種類的食物和飲品，微生物測試卻發現其中2個樣本的大腸桿菌超標，有樣本超標逾百倍；有樣本被驗出李斯特菌和沙門氏菌。醫生直指，進食受病菌污染的食品有機會引致急性腸胃炎，嚴重可致腎衰竭，甚至令孕婦流產。立法會議員直斥，食環署現無機制應對該類高風險的新派食物，食物安全無保障。



旺角有商業大廈內設置飯糰售賣機，食環署規定熱存食物的售賣機，須以不低於攝氏60度的溫度儲存，惟東網記者日前以紅外線溫度計量度，卻發現剛購買的飯糰表面溫度只有攝氏48.4度。



荔枝角的屋苑大堂內有沙律菜售賣機，密封包裝上未有標明生產日期及保質期，但有沙律菜莖部發黑。荃灣有店舖外設置鮮榨橙汁機，付費後機器自行運作榨成鮮橙汁。惟以上3款售賣機，只有飯糰機領有許可證。



東網記者將即食飯糰、橙汁和沙律菜3個密封樣本，交予專家進行微生物測試。根據食安中心《食品微生物含量指引》，大腸桿菌限值為每毫升或每克樣本應少於100個菌落形成單位（CFU）。結果發現沙律菜樣本含有1.25萬個CFU，超標124倍；飯糰樣本亦有170個CFU，超標70%。香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士解釋，大腸桿菌常見於人類和溫血動物的腸道內，估計樣本包裝時經由不潔的雙手或用具污染。



李斯特菌檢測發現，沙律菜有1860個CFU、飯糰亦有580個CFU 、橙汁則有11個CFU，3個樣本均超出不得檢出李斯特菌的指引規定。梁指該菌能在低溫環境下生存，不排除因售賣機未能維持於安全溫度，或機器內部久未清潔，令細菌迅速繁殖。另外，飯糰同時被檢測出24個CFU的沙門氏菌，同樣超出指引規定。



立法會議員郭家麒認為，售賣機的食物存在極大安全風險，惟食環署現行無特定機制應對，只把它們當作一般食物處理。他促請該署加強對售賣機食物的定點抽查，加強針對不達標的食物來源的罰則。



食環署發言人表示，根據《食物業規例》，除非獲署方書面准許，任何人不得售賣該規例附表二所訂明限制出售的食物，包括以售賣機出售有關食物。而持證人亦須確保所售食物不受污染及抽驗細菌的結果令人滿意，否則許可證可被暫時吊銷甚至取消。



有關沙律菜售賣機公司表示，已嚴格管理品質及食用安全。飯糰售賣機公司強調，該公司會徹查今次事件。

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