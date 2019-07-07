逃犯條例：水馬陣布西九站外　旅客不滿轉站時間長

網民號召今日(7日)下午由尖沙咀遊行至高鐵西九龍站，警方凌晨起已嚴陣以待，在西九龍站周圍架設「水馬陣」，防止示威者在接近車站範圍引發事端。不少旅客也已在清晨於車站外等候進站，但有旅客指由港鐵柯士甸站前往高鐵西九站，竟然需要25分鐘，對警方安排不滿。



警方凌晨起部署在西九龍站的警力愈來愈多，除了在各站出入口附近巡邏，並架設大量比普通人更高的水馬，又召喚水車到場將這些水馬注滿水，令示威者難以輕易移動這些水馬。香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖到場了解，他指封路對旅客有一定影響，旅行團需要更改集合地點，批評「好多地方封路，指示又唔清晰」，他稱暫時目測不算混亂，旅行團已因應情況提早出門。



西九站早上6時許開始有旅客進入，先由職員核對車票及身份，再放行入內，沿着水馬陣步行到車站，也有不少旅客選擇乘的士直接到西九站。有旅客批評警方的準備措施，認為不應從早上便封路，又表示對示威活動不滿，「因阻住晒條路」。至早上9時許，現場情況大致暢順，旅客於入站前須出示身份證明文件及車票方可入高鐵站內，以免閒雜人等進入站內。



警方昨日(6日)已強調會密切留意有關情況，調配適當人手，以維持公共秩序，保障公眾安全，又呼籲參與公眾活動人士應遵照在場警務人員或主辦單位指示。港鐵則在昨日深夜宣布，西九龍站今日除D及K出入口外，其他出入口全日關閉，D出口只供乘客進入車站，K出入口只供乘客離開車站。另外，九巴31條路線需改道，新巴城巴則有6條日間路線改道。