網民熱話：的士拒入巴士總站　無賴男發爛渣借機遁

身為的士司機每日遇上不同乘客，當中最怕遇上，莫過於是搭霸王車。近日有的士司機就遇到一名無賴男，對方因的士拒駛入巴士總站而大發雷霆，不止拒絕繳付車資，更報警聲稱遭司機「不禮貌」對待。



該名的士司機事後以「搭車唔畀錢，翠林邨6JUL19」為題上載片段。事發於昨日(6日)凌晨。該名年約30歲的男乘客因的士拒絕駛入翠林邨巴士總站而與司機發生爭執，事後更報警。不過當二人等候警方到場時，男子卻顯得坐立不安，又要求落車食煙，由於恐怕對方一走了之，司機要求該男子先繳付$66.5車資。不過男子未有理會，繼續落車，更向司機大聲喝罵，「我依家喺度，仲未走」，期間粗口橫飛，最後更懶理司機制止，自行離去。



網民看過片段後，都狠批男乘客，「搭車唔畀錢還要大聲夾惡」、「冇錢坐乜嘢的士呢？」「幾十蚊買起你人格」，亦有網民質疑男子報警是「浪費警力」，不過有網民則抱有懷疑，「其實佢係咪有報警？拎住電話自己喺度X噏？」