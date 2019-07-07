逃犯條例：張建宗稱配合施政新風　政府會多聆聽

政務司司長張建宗今(7日)撰寫網誌表示，配合政府施政新風，政府團隊會多聆聽，加強就不同政策或社會關心的議題，與跨階層和不同背景的市民溝通，以更好地掌握社會脈搏，並希望透過主動接觸青年，了解關心他們的需要，確保施政更到位。



他續指，上周他分別與不同政黨的立法會議員會晤，就如何盡快處理立法會財務委員會的議程及讓香港重新出發坦誠溝通。



發展局局長黃偉綸在網誌上重複引述特首在七一酒會上表示，會確保政府日後工作更貼近民心民情民意，透過不同途徑加強與不同人士溝通，吸納社會意見，持續改善政府施政。黃指，明白修補關係非一朝一夕能做到，政府會秉持最謙卑的心、最誠懇的態度，吸取經驗，用心聆聽各方意見，盼望香港人可以一起衝破重重難關，跨越矛盾紛爭，並肩同行，重新出發。



財政司司長陳茂波亦在網誌表示，過去一個月社會幾經折騰，不少人感到身心疲累、情緒鬱悶，社會繃緊的氣氛留下待修復的傷痕，認為爭議過後最需要是相互溝通，尋求理解與出路，呼籲無論分歧有多大，都要珍惜眼前人、珍惜生命。陳稱，政府已深刻認識到須改善機制，建立互動渠道聆聽市民心聲和意見，希望隨着施政改善，未來可逐步修補公眾與政府之間的嫌隙，重建彼此間的信任。



勞工及福利局局長羅致光則在網誌指，政府推行的政策未必每項都得到市民認同，有時可能源於思慮不周或民情掌握不足，未來整個問責團隊都會加倍努力，加強與持份者溝通，吸納社會意見，改善政府施政。