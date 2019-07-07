鼻敏感致工作學習無精神？　專家教你即時紓緩

鼻敏感是香港常見的都市病之一，有調查指平均每3個港人，就有1人有鼻敏感徵狀。鼻敏感患者的鼻膜敏感，容易造成不適，會持續出現喉嚨痕癢、打噴嚏、流鼻水或鼻塞等。若患者不盡早處理，睡眠質素就會下降。成年人工作表現或受到影響，小童亦有機會不能集中精神學習，因此市民應盡早處理鼻敏徵狀，以免情況惡化，令生活質素下降。



東網記者進行街頭訪問，發現鼻敏感患者為數甚多，無論成人或小朋友都深受困擾。市民溫女士有3個小朋友，3人都有不同程度的鼻敏感問題，晚上發作時更會影響睡眠，「如果夜晚瞓得唔好，其實啲女個樣會好攰，而且全日精神都好差。」市民羅先生則表示，7歲的兒子患有鼻敏感，會以噴鼻劑紓緩鼻塞情況，「但其實好似冇乜用，西醫會即時見效，但長遠嚟講應該係用中醫調理比較好。」



任職保險金融的方先生表示，自己鼻敏情況在早上比較明顯，而且對日常生活都有頗大影響，「一起身就會係咁打乞嗤，返工嘅時候有時都會咁，嗰陣就會好尷尬，因為人哋可能會諗我係咪身體有問題。」從事市場營銷的梁小姐都有同樣困擾，而且表示鼻敏會令睡眠質素下降，「夜晚發作時係完全瞓唔到，第二日都會係咁流眼水、流鼻涕，同埋好想瞓覺。」她亦選擇用噴鼻劑去紓緩情況，惟同時擔心噴鼻劑含有類固醇，不敢經常使用。



時值夏天，如果經常出入有冷氣的室內及炎熱的室外，冷熱溫差大，同時濕度過高，容易孳生真菌和塵蟎，促使鼻敏感徵狀發作或惡化。除此之外，過敏原亦會引發鼻敏感，包括花粉、塵蟎、寵物毛髮、空氣污染物等。當人體呼吸道受到空氣中的過敏原入侵後，體內的免疫系統會產生抗體抵抗外來物，鼻黏膜因受過敏原刺激而出現連鎖過敏反應，促使產生鼻塞、流鼻水、嗅覺遲鈍、鼻子發熱、眼癢或流眼水等生理徵狀。



不少人將鼻敏感與流行病傷風混淆，以為只需服食一般藥物就能康復，惟事實並非如此。從中醫角度來說，鼻敏感源於肺腎俱虛。「香港人好少運動，生活壓力又大，好多時會引起肺氣、腎氣虛弱，陽氣難以送到上鼻，鼻功能就會受損。而且外來邪氣會積喺肺部，身體抵抗差的話隨時爆發。」註冊中醫師何永澤表示，鼻敏感徵狀常見的是流鼻涕、鼻塞、鼻癢、打噴嚏等，足以影響日常生活。至於紓緩方法，「我哋可以按摩穴位，減輕鼻敏感、鼻塞不適。」何建議可按揉鼻翼附近的迎香穴及眉頭中間的印堂穴，數分鐘後即可通利鼻竅、祛風通絡。



「按穴位都只係暫時紓緩，而鼻敏感患者好多時瞓唔到覺，小朋友大人都會冇精神，如果再嚴重啲更加可能令嗅覺減退，所以應該盡早處理。」他又指，要對應肺、腎臟補益，才可以由根本有效地減輕鼻敏感徵狀。「蟲草主要功效係補益肺腎，針對肺、腎虛引起嘅鼻敏感，會有較大效用。」



市面上有不少蟲草產品，市民應選擇蟲草成分濃度高，而且有實證證明含有對應肺、腎臟補益成分的蟲草產品。產品由香港PIC/S GMP廠房生產，有嚴格監控，確保每盒都通過100項安全檢測的蟲草產品，就更加有保證。