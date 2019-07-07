逃犯條例：旅客改乘直巴東鐵誤行程　稱示威損港形象

反修訂《逃犯條例》風波持續，示威者發起今日(7日)下午4時由尖沙咀遊行至高鐵西九龍站，西九龍站內的票務處及售票機已暫停服務。旅客吳先生早上打算現場買車票前往廣州南站工作，但抵達高鐵站後才得知已停止站內購票，職員嘗試即時幫助吳上網購票，但已售罄，他最後只好轉乘直通巴士前往廣州，稱行程受到延誤。



打算即場買票前往深圳北的譚先生表示，抵埗後才得知暫停售票，惟有乘的士到紅磡站乘東鐵線往深圳，他認為港鐵今次安排太過敏感，覺得西九龍站不需要封閉所有出入口令到遊客不便。他不支持香港年輕人遊行示威，覺得會令旅客不便及影響香港的國際形象。旅客李小姐亦到高鐵站現場購買返回深圳不果，只好到柯士甸站轉經東鐵回深圳，她稱從柯士甸站到高鐵站多花約40分鐘，感到極不方便。



市民郭先生參加了桂林旅行團，受到高鐵站外改道影響，需要推着使用輪椅的親友15分鐘方能抵達高鐵站。郭稱一早知道今天有遊行活動，故預早時間到高鐵站，明白到遊行者有訴求，「自己只係行多幾步，用多少少時間，會體諒遊行人士。」



高鐵西九龍站今日只設入口及出口各一個，停車場及其他所有出入口均封閉。東網記者實測由港鐵柯士甸站出發，經圓方廣場兜圈到西九龍站需時約25分鐘。



香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，今早出發的高鐵旅行團改了集合地點，秩序無出現問題。至於個人旅客方面，則需「走大圈」才能夠抵達唯一入口，如從柯士甸站步行需花上20多分鐘才入到站，建議旅客預留時間提早前往，以免錯過班次。



她指今午回程的高鐵旅行團有十多個，約500人，部分已安排在深圳轉乘其他交通工具返港，其他則視乎情況再決定。今日亦有170個內地旅行團來港，但並非乘坐高鐵。