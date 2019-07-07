海外工作假期9萬港人參加　羅致光研擴大名額

海外工作假期深受香港年輕人歡迎，勞工及福利局局長羅致光今(7日)在網誌表示，前日(5日)與意大利政府簽署兩地雙邊工作假期計劃的協議，亦是香港第14個雙邊工作計劃，勞工處會繼續與具備條件的經濟體系商討訂立新的工作假期計劃，又會擴大現有計劃的名額，加強推廣，促進交流。



羅稱，自2001年實施與新西蘭及澳洲的工作假期協議後，有關計劃深受年輕人歡迎，故政府近年不斷致力擴闊計劃至世界各地，至今已有9萬名香港青年參加，並到當地不同工作場合工作，如農場、咖啡廳等，甚至有青年在倫敦奧運做運動員的接待工作，其後獲當地公司聘用。羅表示，外國與香港簽署工作假期協議，亦反映香港對這些國家的青年人有一定的吸引力，而近年經工作假期計劃來港的最多是南韓人和法國人。



他續指，過往偶有香港參加者在當地遇到不愉快經歷，勞工處鼓勵參加者在出發前做好資料搜集及聯絡其駐港領事館，了解目的地的就業、住宿及生活情況、相關法規，必須遵守當地的法律，否則可能不受當地的勞工法例保障，甚至因犯法而被要求離境或負上刑責，又提醒參加者出發前購買合適的保險，以保障自己及分擔在當地可能須支付的醫療費用。