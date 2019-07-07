逃犯條例：鄭若驊疑褪軚放軟檢控　被質疑放生暴徒

修訂《逃犯條例》引發連串示威行動，更發生衝擊立法會等暴力事件。政府明言會就暴力事件追究到底，惟醜聞纏身又龜縮多時的律政司司長鄭若驊今(7日)發表網誌稱，就算在同一場合被捕，也不等於所有人會被檢控或被控同一罪名，又指無論任何人如何定性一宗事件，都不應任意推測所有涉案者會被控同一罪名。有時事評論員質疑鄭是否想「褪軚」放生暴徒，又認為她的發言有違司法正義，促其下台。



鄭表示，執法機關完成調查後，有需要時才會將案件轉介給刑事檢控科，而每宗案件的刑事檢控決定，檢控官均會仔細審視證據、適用法律和《檢控守則》後才作出，就算在同一個場合被捕，也不等於所有人都會被檢控，又或者會被控以同一罪名。她強調，外界的言論或意見，都不會影響律政司刑事檢控的職責。她指，致力配合政府新的施政風格，加強與法律界別人士交流，呼籲市民勿做一些暴力或破壞的違法行為。



時事評論員陳雲生批評，自鄭上台後，已發生多宗醜聞，法庭就佔中三子判刑後她放棄上訴，又放生黎智英，種種前科都令他對鄭今次發表的言論「一啲都唔驚訝」。陳指，現時事件仍在搜證階段，鄭已急不及待指「不一定會被檢控」，質疑說法有包容暴徒的訊息，有違其律政司司長身份。陳指一些公正的法律界人士應研究鄭是否有違司法公義，她亦應因此問責下台。



陳續稱，現時多數示威者戴口罩的原因是怕被檢控，惟鄭如今態度軟化，有放生暴徒意思，為社會添煩添亂，擔心「以後啲暴徒都唔使再戴口罩」。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦批評，鄭的說法不恰如其分，又認為鄭當初無就佔中三子判刑提上訴，無製造阻嚇性，是近日暴力事件頻生的原因之一。他續稱，鄭作為律政司司長應不偏不倚，毋須公開強調不是所有人會被檢控，令人質疑政府放軟態度，欲放生近日拘捕的示威者。