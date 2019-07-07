傳港大醫科二年級生33%考試肥佬　校方證較往年高

醫科生向來被視為天之驕子，有網民在社交網站Facebook透露，港大醫學院內外全科醫學士(MBBS)二年級學生，今年考試有近三分之一學生不合格，有消息指今年起的考試題目沒有「翻炒」往年試題，導致不合格率上升。港大醫學院發言人接受查詢時證實，本年度二年級醫科考試不合格人數的比例較往年高，校方在考試成績公布後就考卷內容舉行了解説會，並已安排補課及補考。



有網民上月18日在fb專頁「HKU Secrets」表示，MBBS二年級學生有近三分之一學生不合格，呼籲有意攻讀醫科的學生，考慮要到港大還是中大修讀。據了解，港大醫學院於2017學年提供了235個醫科生名額，三分之一人即大約有78名醫科生不合格，有網民指去年只有33人不合格。



港大醫學院發言人指，所有考試題目均經校內及校外評審委員審核，符合課程及專業要求，校方注重考試水準，不會刻意調高或調低合格門檻。校方又指，理解同學面對最近連串社會事件，尤其需要補考的同時，情緒或會特別容易波動，已經安排為有需要同學提供輔導和給予學習上的支援。