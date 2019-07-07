港故：左邊的世界沒有聲音　少女愛音樂無悔追夢

很多事情在成功之前都看似不可能，路上或許有旁人的冷嘲熱諷，或許有看似無法翻越的高牆，或許有難抵高壓而離去的隊友與信念，然後有人開始為自己設限，嘗試找個說法為自己開脫，最終甘願臣服於所謂的安穩中。



可幸，路上也有援手、有鼓勵、有支持，伴隨着那個仍不甘摒棄自己所信、所愛之物的人。就像今集《港。故》的主角陳姵廷(Yoyo)，一個左耳幾乎聽不到聲音，卻熱愛音樂的少女。她並沒有因為左耳的問題而放棄音樂，反而一直堅持着自己所喜愛的事。在家人、老師和朋友的支持下，最終順利在香港演藝學院畢業。縱使這條路艱辛難行，但她也無悔這幾年來所走過的路。



天生聽不清左邊的聲音



從出生那一天起，Yoyo就注定無法聽清左邊的世界。然而當時的她並不知道自身的情況，畢竟她從沒聽到過一個完整的世界，父母也只是說她的耳朵和別人的不同，不會影響日常的生活。Yoyo也就慢慢習慣了只靠右耳的生活，像是與人交談時站在別人的左邊、像是降低自己說話的音量，再努力糾正自己的咬字發音，讓自己看起來於常人無異。



雖然有試過被喜歡惡作劇的男同學稱做「聾耳陳」，但Yoyo樂觀開朗的性格，並沒有介懷這個「花名」，加上老師和朋友的幫助，Yoyo得以融入主流學校，更找到了自己的興趣——音樂。



「Miss Leung不斷鼓勵我去試好多唔同嘅嘢，作曲都係佢鼓勵我去做。甚至會畀機會我去指揮，又畀機會我去做伴奏。」Yoyo回想起中學音樂老師的栽培，這正是令她愛上音樂，甚至想再深入發展而報讀香港演藝學院的原因。



找到興趣難 堅持下去更難



「好多人可能一生都未必搵到自己鍾意嘅嘢。」Yoyo慶幸自己能夠找到，不過也因為這個興趣，讓她遇上不少挫折，甚至一度質疑自己在走的路，一度想過要放棄。



入讀演藝學院後，Yoyo才發現所讀的課程已經遠遠超越了她過往所接觸過的範疇，有很多科目還需要充分運用到聽力的部分，而不能單單只依靠右耳。於是，Yoyo第一次真真正正地去找醫生，問清楚自己左耳的狀況，嘗試找出解決的方法。Yoyo笑說，醫生的第一個反應是「點解你要讀音樂？」原來Yoyo左耳的狀況是「傳導性弱聽」，聽覺神經是正常的，但是因為聽小骨的問題，阻擋了所有的聲音。簡單來說，就算是戴上助聽器，也不會有聲音傳進左耳。



Yoyo開始在想，自己是不是真的走錯了這條路。而在演藝學院裏，身邊的同學每一個都是「武林高手」，精通各種樂器、充滿各種才能。「點解我會坐喺度？」這是Yoyo當時不斷在問自己的問題。



路難走 但路上不只是一個人



就在Yoyo感到迷茫的時候，家人、老師就給了她走下去的力量。Yoyo很感激不同科目的老師，明明有很多活動要籌備，卻願意花時間去幫她補課。為了一個特別的學生，搜集資料，和她一起想辦法解決學業上的困難。Yoyo更感謝家人無條件的支持，不介意她就讀與藝術相關的科目，不介意她可能無法畢業。他們在Yoyo最失落的時候，給予她最大的鼓勵。



「我係可以畢業㗎，可能真係要花更加多嘅時間，同埋真係好多淚水同汗水，但係我最後係畢到業㗎。」Yoyo笑得很燦爛。



少女無悔追夢



一直以來，Yoyo左耳的問題使她付出了比常人多幾倍的努力，也因為「不夠殘」的原因而一直的不到政府的援助。因為當局的評核準則是以較好的一邊耳朵為標準來測試，擁有健全右耳的Yoyo自然得不到任何幫助。Yoyo就是這樣，努力改善咬字發音融入主流，然後沿着常人的路一步一步走到今天。然而也因為左耳，令她畢業後未必能夠再讀上去，但她從不覺得可惜。



「我唔會覺得天意弄人，我享受音樂，我搵到一樣自己鍾意嘅嘢，好多人可能一生都未必搵到。行到呢步已經無可惜可言，我真係賺咗好多好多，無論係專業知識上，我認識嘅人，甚至呢四年，正常都唔應該會存在。」



很多事情在成功之前都看似不可能，但堅持了就可能有希望，今集《港。故》用七分鐘，帶大家看一個「唔夠殘」的少女，不為自己設限，熱愛音樂、無悔追夢的故事。



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