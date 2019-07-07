DSE考生大跌4000人　學友社料5科18分有機入八大

文憑試還有3天放榜，考生定必忐忑不安。學友社調查發現，60%考生認為壓力源自對未來出路的擔憂，提醒考生預先為成績取得合乎預期、超乎預期及未如預期，制訂不同方案部署，以減低放榜時的焦慮及迷惘。學友社又設立放榜輔導熱線，為學生和家長提供情緒輔導、選科諮詢等服務。



學生輔導顧問吳寶城提到，考生應留意考評局在放榜前夕公布的成績統計資料，以便在取得成績後對照，了解競爭情況，又指今年考評局新增公布最佳6科成績的積點分布，對期望考入港大、中大、科大等大學的學生具參考價值。



吳指，今年考生人數大減4000人，相信在成績分布變化不大的情況下，入學分數會略跌，「最佳5科有18分，入到八大嘅機會都唔細」，但因今年不少大學課程學額減少，過往收生成績的參考價值或會下降。他認為，學生若對新課程感興趣可以一試，但不應同時選擇過多新課程。



今年港大及中大均推出新計分方法，「摘星」學生會有額外得分。吳認為，新安排不利於成績平均、分數徘徊入學邊緣的同學，但對其中一、兩科成績較「標青」的同學有利。而多間院校推出彈性收生安排，特別考慮錄取未達4科必修科「3322」的最低入學要求、但其他科目成績優異的學生，吳提醒考生，院校只接受其中一科略「失手」，建議於聯招將相關學科排在Band A。



學友社即日起提供一系列放榜輔導服務，包括設立38條放榜輔導熱線： 2503 3399 、面談諮詢服務、一站式學生資訊網站等，亦會在本周二(9日)晚上9時在Facebook專頁開設直播，屆時吳會分析考評局統計數字，即場解答同學查詢。



另外，政務司司長張建宗今(7日)在網誌寄語成績未如理想的同學不用灰心，只要抱着「順境不驕，逆境不餒」的信念，同樣可追尋個人夢想。他指，文憑試只是人生馬拉松的其中一段很短路程，並非終點，今時今日「一試定終生」的說法已不合時宜，大學不是唯一升學途徑。