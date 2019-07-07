警方新界南打擊酒駕拉17人　1司機危駕逃捕30公里

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員昨日（6日）及今日（7日）一連兩日凌晨時分進行代號「QUICKCHASER」反酒後駕駛行動，在區內不同地點設置路障，兩日分別截查728輛及688輛車輛，向司機進行酒精呼氣測試。



昨日共有6名男本地司機及1名女本地司機，年齡介乎31至50歲，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕；另外，1名23歲本地男司機懷疑非法駕駛汽車作出租用途，他涉嫌停牌期間駕駛，駕駛汽車時無第三者保險及非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途被捕。



所有被捕人士已獲准保釋候查，須於下月上旬及下旬向警方報到。



今日共有6名男本地司機及2名女本地司機，年齡介乎30至51歲，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。被捕人士已獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。



此外，人員於青葵公路設立路障期間，一輛私家車未有按照人員指示停下，並加速逃離現場，人員隨即展開追截。該輛私家車以時速達每小時180公里於屯門公路行駛，並駛入屯門工業區一帶及違反交通規例。經過約30公里的追捕後，人員於屯門公路近青盈路截停該輛私家車。該名30歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，經調查後，他已被控危險駕駛，停牌期間駕駛，沒有第三者保險下駕駛及酒後駕駛罪，案件將於明日（8日）於沙田裁判法院提堂。相關車輛亦已被扣留作進一步檢驗。



警方呼籲各駕駛人士，酒後駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，以保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。



根據香港法例第374章《道路交通條例》，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可判罰款二萬五千元及監禁三年，並吊銷駕駛執照十二個月至三年不等，及自費修習和完成駕駛改進課程。

