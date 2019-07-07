尖沙咀鬧市跑車剷行人路釀12傷　司機涉酒駕被捕

尖沙咀發生嚴重交通意外，今午(7日)1時許，一輛跑車沿漆咸道南北行方向中線駛至金馬倫道交界，疑因天雨路滑致車輛失控，掃毀路邊鐵欄後剷上行人路，直插入首都廣場地下一間時裝店，安全氣袋彈出。期間，跑車撞及多名途人，令他們遭受不同程度受傷，當中一名男子更被捲入車底被困。



警方及消防接報到場拯救，將被困車底傷者救出，他一度陷入昏迷，幸送院後恢復清醒，意外共造12人受傷。警方發現肇事司機滿身酒氣，替他做呼氣酒精測試。據悉，司機體內酒精含量高達62度，涉嫌酒後駕駛被捕，警方正調查意外原因。



目擊市民陳先生稱，當時聽到汽車死氣喉轟鳴聲，未幾見到出事該輛跑車駛至，相信司機擬扭軚左轉入金馬倫道出事，當時交通燈正值紅公仔，不少途人站在路邊等候，因此導致大批途人受傷。另一名目擊者黃小姐稱，事發後男司機及一名女乘客落車，途人於是指摘其不是，惟司機與女乘客竟以粗口回應，並企圖逃離現場，途人立刻阻止，直至警員到場。女乘客接受警員調查時，一度大叫非禮。



有市民拍下司機逃離現場經過，並上載到facebook，片段顯示司機腳步浮浮、目光呆滯，警員要求他協調查時，兩名男女進行干擾，及後，司機拔足逃跑，警員尾隨追截，迅速將其擒獲。惟一名白衫男子再進行干涉，並與警員推撞，另外一男兩女亦指罵警員，情況頗混亂。



受意外影響，漆咸道南往公主道方向近金馬倫道的第1及2線一度封閉，車輛禁止由漆咸道南轉入金馬倫道。。