逃犯條例：遊行人士逼爆尖咀有商舖落閘　隊頭已抵終點

【16:51】再有示威者闖進西九站，邊高舉「香港撐住」海報邊嗌口號，但入閘前向警員表示希望離開車站，最後一名車站職員將他帶離現場。



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【16:49】有位於朗廷酒店內、面向九龍公園徑的商舖落閘關門。



【16:41】大批手持盾牌警員往西九站離境區方向進發。



【16:12】遊行隊伍隊頭已抵達高鐵西九龍站終點。隊尾則仍停留在太空館位置。



【15:37】遊行起步。



【15:35】一名身穿黑衣口罩及手持「香港撐住」海報的男子現身高鐵西九龍站內，港鐵職員見狀即上前查問，該男子激動地聲稱自己需到B2樓層上班，最後由職員護送離開。



【15:00】遊行起點附近的星光大道和文化中心一帶亦有遊行人士聚集，目測該處有數千人。



【14:43】警員在遊行路線途經的匯民道外工地檢走磚頭、木板等硬物，並用警車運走。



【14:35】約500人在尖沙咀梳士巴利花園起點聚集，附近一帶警力明顯增強。



《逃犯條例》修訂爭拗引發市民多次上街示威，有網民今午(7日)發起九龍區大遊行，終點為高鐵西九龍站。警方嚴陣以待，凌晨時分於西九龍站設下大型水馬陣，港鐵亦關閉該站多個出入口。



