軍刀攞命：遇害青年愛踢足球屢獲獎　網民20萬懸紅通緝疑兇

元朗昨日（6日）晚上發生謀殺案，姓黃（17歲）青年遭人以利刀刺斃，在髮型屋任職的姓張（27歲）男疑兇，事後潛逃內地，警方正追緝其歸案。至今日（7日）下午2時許，數名死者親友帶同香燭祭品，在道士陪同下，到案發現場的紅棉圍對開進行路祭，眾人俱神情哀傷，其中死者的姑姐更不禁掩面痛哭。



據死者姑姐表示，姪兒來自內地，早年移居香港，與母親及年約15歲的胞弟同住在元朗流浮山，其父親在內地工作，偶爾會來港探望親友。姑姐透露，今年開始因成績問題輟學，無固定職業，間中會搬貨賺取外快，平日會在家中打機，又喜歡和友人踢足球，「佢踢足球好叻，尤其是守龍門，屋企獎牌一籮籮！」惟因本港的課程與內地迥異，以致學業未能跟上，成績欠佳，最終在今個學期起輟學。姑姐又形容姪兒「好純品，唔會同屋企人嘈」，平日出入也會與鄰居打招呼，對他被殺害感到極為悲痛。



另外，案發後疑兇經羅湖口岸潛逃內地，有網民在社交平台發貼文，聲稱「懸紅通緝，20萬」，又指「見人交人即pay」，另有人指曾在福田一帶搜索疑兇蹤影，但暫未有發現。