認知障礙長者演話劇增記憶力　投入角色紓心底抑鬱

參與話劇有助患認知障礙或情緒困擾的長者改善心境。有確診輕度認知障礙的89歲老翁早前粉墨登場演話劇，自覺因記對白而強化記憶力，社交圈子亦得以擴闊。精神科資深護師指出，話劇活動以長者熟悉的人物、劇情及環境編寫劇本，訓導及演出過程有效幫助長者增添記憶。



葵涌醫院話劇團早於2001年成立，去年與該院老齡精神科日間護理中心合作籌劃戲劇工作坊，今年正式成立樂齡劇社，計劃讓長者每年參加演出。工作坊的首部作品《全家福》去年底在荔景社區會堂上演，89歲的江鏡泉就有份參演。江4年前確診有輕度認知障礙。他認為戲劇治療成效顯著，對康復有大幫助，「話劇嘅上文下理一定要記住，否則牛頭不對馬嘴，別人跟不上」。而70歲的林國樑亦有份演出上述作品，他於一年多前被診斷有情緒問題，但通過戲劇治療，以及相關心理治療、體操、唱歌等活動，情況有所改善，「經過治療，我整個人不一樣了，積極很多」。



話劇團團長兼精神科資深護師蘇偉生表示，多鼓勵認知障礙症患者回想事物，對病情及記憶力有幫助，「老人家上台表演並非易事，希望證明長者也可活得精彩，並能學習新事物」。葵涌醫院老齡精神科外展組及日間護理中心經理鍾麗君指出，認知障礙症患者情緒反覆，往往為善忘而煩躁，適切的戲劇訓練可改善病情，「通過話劇，他們可以投入不同角色，抒發心底情緒，重拾喜怒哀樂的表達能力，對抑鬱症有一定紓緩作用」。