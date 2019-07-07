英基20人IB攞滿分創新高　女狀元變瘦留港讀醫

國際預科文憑(IB)放榜，今年全港誕生34名考獲45分滿分的IB狀元，其中，英基學校協會轄下7間學校獨攬20名狀元，成為全港大贏家，亦為英基歷年新高。今年該校有960名學生應考IB，平均考得35.6分，近60%考獲35分或以上。



20名狀元中，7人打算留港讀醫。女狀元楊采盈約12歲時受肥胖問題困擾，後來因醫生的影響決心改變生活習慣，重拾健康體魄，經歷更讓她明白好醫生除了醫治病人身體的病痛，亦可透過關懷幫助病人，啟發她立志行醫。



她早前參加影子實習計劃(job shadowing)，跟隨一名公立醫院醫生工作一日，深明公立醫療壓力大，每個病人只能分得數分鐘診症時間，難以非常關顧每個病人。她期望兩大醫學院每年增加醫學學額，緩解醫生人手荒問題。



另一名女狀元袁詩明將赴加拿大多倫多大學修讀心理學。她表示，其姐夫是應用行為分析師，經常與她分享處理自閉症個案的經歷，她之前亦曾參與半年義工活動，與自閉症兒童相處，故希望向有關方面發展，未來幫助更多自閉兒童。她在IB取得雙語文憑，需同時應付母語程度的中文和英文考試，故能考獲滿分更難得。她為平衡學業和做義工，不時要犧牲休息時間，但亦從中學會分配時間的技巧。