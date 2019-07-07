每日一片：私家車胡亂掉頭阻路　網民：真係想撩交打

雖則在馬路駕駛要忍讓，但是遇上「馬路炸彈」應該點做好？有網民昨日（6日）在Fb群組「香港交通突發報料區」上載影片，可見一輛紅色私家車打轉線燈，理應按照行車線繼續駕駛，惟司機疑行錯路，隨即打算轉個大彎「掉頭」，忽視尾隨車輛，頓時令道路阻塞。該車轉入直路後，又一次心急想「掉頭」，突然彈出又彈入，幸好尾隨司機來得及反應，避免兩車相撞。片段一出，不少人怒斥紅色車「傻的嗎」，嚴重影響他人駕駛。



事發於跑馬地成和道。從網民Jet So Law上載的車CAM片段可見，當時事主正打燈示意準備右轉，到路口時突然猶豫不決，看似想向前又想轉右。正當大家以為事主決定向前駛之際，突然轉個大彎堵塞了道路，然後不斷向拍片司機做手勢示意，相信是打算掉頭，惟拍片司機未有理會，待對方退後「返回正軌」繼續前進。



未料駛入直路後，該車又突然「泊埋一邊」，再將車頭轉出馬路，幸而拍片司機反應夠快，立即煞車未有撞向對方，否則便釀成意外。有當時經過現場的網民留言表示：「佢跟住逆線喺呢度走返出去呀，我見到有架紅色車逆線走。」而代友貼文的發貼者則謂：「佢仲要鬧我朋友。」



網民看過事件，認為該紅車司機行為如同「想撩交打」，大讚片主做得好，「頂住佢，油錢貴咪揸，趕時間就早啲出門，要掉頭先讓人呀，紅車司機！」，「做得好，頂死佢冇得走，咪以為可以隨便掉頭，就係呢啲人影響他人」，「掉頭唔使睇有冇車嘅？仲大條道理咁，頂住佢啱㗎喇。」