雲南臨滄邊檢繳近百公斤冰毒　警鳴槍阻嚇拘4毒販

遭香港警方通緝、棄保潛逃的本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，持續遭到內地執法部門的狙擊。雲南臨滄邊境管理支隊近日成功破獲一宗特大運輸毒品案，拘捕4名毒販，繳獲99.9公斤冰毒，市值逾5000萬港元。



據了解，今年5月初，臨滄邊境管理支隊接獲民眾舉報，一名外號「小麗」的緬甸女子計劃從普洱市瀾滄縣雪林鄉邊境走私一批毒品進入內地。專案組警員對當地進行勘查發現，雪林鄉邊境沿線山高林密且遍布小路，給毒販提供了更多的運輸路線。



警員於是在臨滄市臨滄縣戰馬坡村進行布防，並在毒販可能經過的3條小路進行埋伏。及至5月13日凌晨5時許，警員截查4名分別騎乘2部電單車的男子時，他們一度拒捕並棄車向路邊的稻田逃竄，最終被警員鳴槍阻嚇後，束手就擒。警方經對車上的4個麻包袋拆檢，發現內藏100包共重近100公斤的「純冰」。據被捕毒販供述，他們是受「小麗」所指使，將該批購自境外毒販的冰毒運往村內，結果被警員當場截獲。



今次是過去244日內第61宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/