政Whats噏：施政離地　建制派拉問責官員落區貼地氣

政府施政離地，早前推修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，反修例集會更演變成激烈衝突，立法會更被示威者打到爛蓉蓉，喺十月前都唔能夠開會，變咗提早放暑期！但一眾議員未敢離港，部分人更即時變陣，喺社會嚴重分裂局勢下，四岀約局長、署長會面兼落區，據悉運輸及房屋局局長陳帆本周將應邀「貼地」巡區，唔知佢會唔會擔心被衝擊呢？



近日部分議員陸續返立法會大樓視察災情，唔少人都慨嘆睇見都心噏。有建制派議員私下爆轟政府「龜縮」，不斷鼓勵當局多作回應，但政府就無回應，惟有改變策略直接搵部門處理民生問題，將本來開會嘅時間，全部變為見官。



綜合多方消息，被點名約見嘅政策局多不勝數，有食物及衞生局、財經事務及庫務局、運輸及房屋局同勞工及福利局等，一眾議員笑稱冇會開，真係易約咗。陳帆將喺周內落區視察公共屋邨同清水灣道一帶交通擠塞嘅情況，據了解，係工聯會前議員陳婉嫻一手安排，早前已安排過副局長蘇偉文落區，幾經爭取先搵到陳帆「放下身段」。



工聯會議員何啟明回覆查詢時確實有相關安排，又話近年施政，部門好似做咗好多嘢，但同市民可以感覺到有改變，仍有一段長距離，所以官員有責任面對同了解市民嘅不滿，強調係成個政府都要做，唔係一兩個人。問到會唔會擔心受衝擊？佢笑住咁話，有事會攬住局長，佢又相信大家係理性嘅。



另有議員透露，財經事務及庫務局唔止喺關愛共享計劃派四千蚊搞到一鑊粥，原來舊年施政報告有一項新措施「關愛租務」，將產業署用地先供非牟利機構使用，點知會趕走啲小商戶，搞到人心惶惶。有議員都嘆句，點解咁少事都做成咁，唔係離地，都無字可以形容。



施政亂龍，搞到周圍烏煙瘴氣，根本成個政府都要大檢討，否則啲問責官員個個高高在上，何來貼心政策？要真正同市民Connect(連接)，就要由落區體察民情先喇！



