逃犯條例：監警會已收集逾百條影片　還原衝突事件

獨立監察警方處理投訴委員會早前決定，會主動審視上月9至本月2日發生的大型示威遊行活動，並預期半年內提交報告。監警會主席梁定邦指，現已收集約100條與近日金鐘警民衝突相關的影片，會用以還原事件，他又指不希望任何向監警會提供資料的市民承受法律風險，如市民向監警會提供資料，可用第三者身份，甚至不用提供姓名。



梁定邦今日(7日)表示，若短期再有激烈衝突，包括今日的西九龍遊行，監警會成立的專責組亦會審視，目標仍是半年內交報告，而報告內容會公開。對於有示威者憂慮提供資料或間接披露自己有份參與示威，甚至可能因而被捕，梁指風險低，認為有關人士可用第三者的角度提供資料，亦可以不提供姓名；強調監警會是「收集資料」而非「收集證據」，他也不希望任何人因而有法律風險。



對於會否在小組加入退休法官以提高公信力，梁表示曾經想過，但指監警會本身已有逾20名委員，且當中有多名資深大律師，一名法官影響力有限，加上未知政府未來會否成立獨立調查委員會，為免跟政府「搶法官」於是作罷。



另外，梁定邦指今次亦會參考英國法例審視香港《公安條例》等是否不合時宜，以研究警方執法方式是否需要調整。被問到監警會最終得出的結論會否不被接受，令工作功虧一簣，梁就指，結果並非由他決定，政府需承擔政治責任。



