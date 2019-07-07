逃犯條例：警方迅速推進兩邊包抄　示威者四散

【23:32】警方防線未有進一步推進，部分示威者亦未有離開，情況膠着。



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【23:25】有一輛的士橫堵在彌敦道近豉油街，警員要求司機落車並將其帶走。



【22:56】山東街一帶，示威者喝罵警方要求放人，雙方互相對峙，大批警員到場增援。



【22:51】山東街對出警方驅散示威者，有示威者未能離開並遭制服，警方舉起黃旗。



【22:48】警方迅速推進，有另一批警員從亞皆老街突出現包抄示威者，示威者開始散去。



【22:44】警方開始向油麻地方向推進，示威者向後退。



【22:30】現場氣氛緊張，數百警員一字排開，部分警員配備防暴裝備，示威者以傘陣應對，雙方互相對峙。警方警告示威者正參與非法集結，若不立刻離開會以適當武力驅散。



《逃犯條例》修訂爭拗引發市民多次上街示威，有網民今午(7日)發起九龍區大遊行，遊行至高鐵西九龍站。入夜後大批示威者未有散去，反而佔據彌敦道推進往旺角。警方嚴陣以待，數百警員在彌敦道近亞皆老街出現，築成防線，圖阻示威者繼續推進。