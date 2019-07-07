逃犯條例：示威癱瘓尖沙咀　廣東道名店遭殃

示威者今癱瘓尖沙咀大半日，商戶、遊客以及港鐵齊受災。修訂《逃犯條例》引起的示威浪潮由金鐘殺入尖沙咀，隨即令區內多條主要幹道被非法霸佔，部分商戶拉閘避禍。有內地旅客坦言對今日(7日)的遊行示威場面感到害怕，稱若早知如此便不會來港遊玩。旅遊業界估計，今日的示威已令高鐵損失逾1.5萬名乘客，又指持續的示威浪潮已影響中外旅客對本港的信心，預計本月份酒店入住率按年下跌的情況會倍增，呼籲市民保持理性，勿損害本港旅遊業形象。



反修例遊行首次「過海」至尖沙咀，有數以萬計市民參與，令各條主要交通道路，包括起步點梳士巴利道、九龍公園徑及柯士甸道等，均塞滿密密麻麻的遊行人士，部分示威者其後更未有按照遊行路線，私下衝出馬路，部分酒店立即落閘關閉部分出入口，以免受到牽連。



至於名店林立的廣東道雖然依舊「人頭湧湧」，惟街上的遊客已變成全副武裝的警員，廣東道近中港城一帶在傍晚時分因有數百示威者聚集，並與警方對峙，令現場瀰漫一片緊張氣氛，街上的名店長期空無一人，職員只能相對苦笑，與昔日要排隊入內、職員忙得不可開交的情況有天淵之別。



旅遊界立法會議員姚思榮指，按照現時高鐵平均每日約5.4萬人次乘搭，估計今日減少30%以上搭客，約1.6萬多人次，主要來往深圳及廣州，原因是相關地點的班次較多。他明言，上月爆發的示威浪潮已直接影響中外旅客對本港的旅遊業形象，紛紛取消或延遲訪港行程，上月入住率按年下跌5%，估計相關跌幅在本月更會擴大至10%，「啲客上個月都想取消，不過取消唔切，所以呢個月個情況會更差！」



姚思榮續指，接連爆發遊行示威的金鐘、灣仔及今日的尖沙咀區，全部均是奢侈品的主要銷售點，部分商戶已向他表示生意額正不斷下跌，如示威浪潮持續，零售業肯定大受影響，呼籲示威者保持理性，勿損害本港經濟。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦指，一兩日的損失對業界並非大事，最擔心是示威浪潮無止境地持續，又指示威者已非單純反修例，「啲旅客關修例咩事呢？我都唔知佢哋嘅重點係咩！」，認為應盡快停止示威，讓香港回復平靜。



港鐵深夜回應指，初步資料顯示今日約有3.1萬人次乘搭高鐵列車進出西九龍站，較平日周末平均乘客量少約50%；有關今日的公眾活動，港鐵指經與相關政府部門協商並獲其同意後，於西九龍站實施特別安排，包括車站商店只維持有限度服務，餐飲服務暫停營業，一直就有關安排與站內租戶保持緊密溝通。