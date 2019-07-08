骨質疏鬆患者子女亦高危　宜及早評估骨質密度

香港高齡化問題嚴重，不少長者看似健步如飛，但其實已暗藏骨質疏鬆危機。香港疼痛學會去年進行社區調查發現，四分之一長者為隱蔽骨質疏鬆患者；而有骨折家族史的子女，骨折機會會較一般人增加60%。學會警告，長者一旦骨折引發迸發症可致命，呼籲長者及有骨折家族史的子女都應及早進行骨質疏鬆風險評估，及早發現並治療骨質疏鬆。



骨質疏鬆是骨骼新陳代謝的病症，患者的骨質密度隨年齡增長而減少，令骨骼結構變得脆弱容易骨折。隨着人口老化，香港骨折及骨質疏鬆的發病率有上升趨勢，衞生署的資料顯示，香港約有30萬名婦女及十萬名男士有骨質疏鬆。骨質流失於40歲開始愈趨明顯，女性長者更是高危一族。



香港疼痛學會於2017年至去年，在中西區為200名平均為67歲的長者進行骨質密度檢測，發現近四分之一人出現骨質疏鬆（即T值為負2.5或以下），有部分長者的骨質密度更低至近負4，屬嚴重骨質疏鬆，即拿起袋重米都可能隨時骨折。



香港疼痛學會主席兼麻醉科醫生李靜芬指出，以長者常見的髖骨骨折為例，不但餘生可能要臥床或依靠輪椅代步，在髖骨骨折一年後的死亡率更高達27%。曾有一項關於骨質疏鬆家族史的研究發現，曾發生髖骨骨折的媽媽，其子女的髖骨骨折機會亦大增60%。



現年88歲的葉婆婆十分精靈，平日會返教會，到老人中心唱粵曲，甚至去外地旅行。不過數個月前因胸口及背痛入院，家人及後帶她向李醫生求診，獲安排檢測骨質密度，始發現她脊椎以至股骨 不同部位的骨質密度大多低於負2.8，出現骨質疏鬆，股骨頸更低至負4，屬於嚴重骨質疏鬆。



葉婆婆其後獲醫生處方仿補骨素針，進食鈣及維他命D補充劑，多做伸展及強化肌肉的運動，兩個月後恢復正常；然而，原來葉婆婆的女兒劉小姐在近日的檢查也發現骨質偏低，脊椎有一節低至負2.6，增加脊椎骨折的風險。



李靜芬提醒，長者及有骨折家族史的子女都多加注意，並及早進行骨質疏鬆風險評估，只需1分鐘，已可檢查骨質密度。她又指，常曬太陽、進食曾受日照的大啡菇、深海魚等都可吸收維他命D，能有效改善骨質疏鬆，建議長者多做室外運動，接觸陽光，保持健康飲食生活，減低骨質疏鬆風險。