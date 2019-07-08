DSE失利又如何　兩IVE生獲獎學金赴英圓大學夢

不少於文憑試失利的學生，或會選擇另一條「跑道」升學，香港專業教育學院（IVE）應屆畢業生梁可晴便是其中之一，自小熱衷繪畫及砌模型的她，選擇修讀建築學高級文憑，由於學業成績優異及對建築設計的熱誠，獲獎學金資助到英國創意藝術大學升學，期望實踐30歲前成為建築師的夢想，發展前景絕不比在本港升讀大學學位遜色。



梁可晴遺傳父親的興趣，熱衷砌高達模型及收藏巴士模型，初中起開始自費買心頭好，至今擁有約30個，曾構思在家中設兩道玻璃牆，展示珍藏。此外，梁又擅長數理科，繪畫是她另一個興趣，認為修讀建築可以糅合興趣及專長，故考畢文憑試後，便選擇升讀IVE建築學高級文憑。



梁喜歡充滿現代風格的建築，曾在一份功課為灣仔區議會設計新大樓，採用了大型玻璃屋頂的設計，並參考了新加坡一著名商場的風格，以樹狀支柱支撐屋頂，而外牆則以鋼材作為物料，期望區議會大樓可以成為令灣仔區居民、打工仔多停留、駐足的地方，故預留了不少室外公共空間，予人一種「門常開」的感覺，從而讓人多關心社區事務。



將於新學年到英國創意藝術大學修讀建築學學士課程的她表示，倫敦是不同院校舉行展覽的集中地，又有相關的活動及比賽供學生參加，相信可以獲益利多。她對未來有長遠計劃，打算完成學士後升讀碩士，經過實習後，考取建專業牌照，一圓建築師的夢。



另一名獎學金得主，為IVE應屆數據科學及分析高級文憑畢業生陳令祺，他擅長數學，文憑試的數學必修及延伸部分M2，分別考獲5*及5**。升學後對人工智能（AI）甚感興趣，認為AI於現今社會發展潛力大，可以減省很多人力物力，又可以維持高成本效益。



他在實習時參與有關車牌識別以作停車場自動收費的項目，他亦曾設計一個人臉辨識智能零售系統，分析顧客的年齡、性別及購物習慣，透過系統向他們推介化妝品。他在新學年即將升讀伯明翰大學的人工智能及電腦科學學士學位課程。



賀維雅基金會獎學金，旨在為有志前往英國留學的IVE應用科學、工程或資訊科技科全日制高級文憑準畢業生提供資助，包括兩年學費、住宿費、生活費及來回機票開支，每名得獎者的資助總金額約為5萬5千元英鎊（約55萬港元），今年共有10名得主。