東方日報A1：18區輪流示威重演佔旺

反對修訂《逃犯條例》（修例）引發一波接一波示威浪潮，遊行示威更有在全港十八區遍地開花之勢。繼前日有團體發起光復屯門公園以反對內地「大媽」不雅賣唱行動後，昨再有大批市民於尖沙咀遊行至高鐵西九龍站。擾攘大半日，大批遊行人士晚上仍不肯散去，集體遊行至尖沙咀廣東道，塞爆名店外圍，之後更步出彌敦道馬路，一直行至旺角亞皆老街交界，霸佔八條行車線，與大批防暴警員對峙，重演二○一四年佔旺場面，期間示威者不斷呼叫起哄，氣氛相當緊張，警方一度高舉黃旗警告，並運用前後包抄策略驅散示威者，並將部分示威者制服帶走。



入夜後，高鐵西九龍站聚集大批示威者，估計有逾一千人，有人一邊高舉「香港撐住」的海報，一邊叫喊口號，其後有遊行人士不滿警員在場拍攝，向警員指罵並打開雨傘對峙。另有大批示威者轉到中港城「歡迎」內地旅客，有遊行人士高舉「香港獨立」旗幟，警民雙方在中港城附近廣東道一度對峙及發生推撞，警方召來多輛警車及警員增援。



晚上八時，警方在廣東道一帶後退時遭示威者追罵，至馬哥孛羅香港酒店外時有示威者追出，與警方發生肢體衝突，警員一度拔出警棍，其後帶走一人。示威者沿廣東道轉入梳士巴利道，並繼續行出馬路，來回方向八條行車線全線被霸佔，交通陷入癱瘓，巴士亦要改道。



至晚上近九時，隊頭開始轉入彌敦道，抵達佐敦道及彌敦道交界，示威者經商討後繼續前往旺角方向，並行經窩打老道，之後一直行至旺角亞皆老街交界，重演一四年佔旺場面。晚上約十時半，配有頭盔、警棍、長短盾牌及胡椒噴霧等裝備的警員，於旺角亞皆老街築起防線，與示威者對峙。示威者一度高呼要警方開路，警方高舉黃旗警告示威者正參與非法集結，多番要求他們散開及離場，否則使用武力驅散。



前排示威者出動傘陣，一邊齊聲高呼「一、二、一、二」齊步行動，後排示威者大多沒有佩戴眼罩及頭盔等。



約十五分鐘後，警方於彌敦道向示威者推進，雙方一度距離僅五十米，示威者見狀後退。另有大批警員從後包抄，並配備胡椒水劑，又拍打盾牌，以壯聲勢，驅散示威者，將部分示威者壓在地上並帶走。約數十名示威者其後退至山東街及豉油街新寶戲院一帶，衝擊力已銳減，直至午夜仍未散去。