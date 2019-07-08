遊行變質淪無厘頭發洩　勢重創民生經濟

反修訂《逃犯條例》示威者行動不斷升級，衝擊立法會肆意破壞，甚至塗黑區徽、揮舞港英旗幟，挑戰主權，令政府丟架，權威被摧毀。未來示威活動更浪接浪，有立法會議員及時事評論員直指，香港如無政府狀態，令民生受損，而近日部分遊行示威已變成純粹發洩，甚至令人感到「無厘頭」，長此下去勢破壞香港的國際形象及打擊經濟。



立法會大樓自二○一一年啟用以來受到最嚴重衝擊，運作全面停頓，大樓維修費估計逾億元，或要在十月才能重啟。立法會期間不開會，財務委員會仍有四十四項議程未能處理，當中包括四間醫院重建撥款、興建隧道、公屋平整工程等民生項目，對市民影響甚大。



示威者過去一個月發動多場大型示威及佔領政府設施，包括圍堵政府總部、立法會、警察總部、高等法院及灣仔稅務大樓等，港島慘遭癱瘓，示威者仍誓不罷休，密謀反轉全港九。



有人在網絡發動新一波示威行動，先後有「香港媽媽」集氣大會、屯門公園光復行動；示威活動更殺入九龍，發起「九龍區大遊行」，到高鐵西九龍站「踩場」，圖癱瘓九龍區交通，目標轉移至鬧市遊客。



有外電分析，連日示威遊行已窒礙商務及高端消費旅客來港的意欲，當中以內地旅客尤甚，他們害怕示威減少來港，相信奢侈品市場不景氣的情況會持續數月。六月下旬已有近兩成內地團取消來港，原本每月增長兩至三成的入境團，本月初並無增長，暑假黃金檔期報團亦未見踴躍，海外入境團更銳減。



立法會議員何啟明指出，遊行至西九龍站明顯針對內地旅客，示威者已將矛頭由政府轉向內地，惟今次看不到示威者的訴求而感到「無厘頭」，遊行已變成只為發洩，長此下去會影響香港旅遊業，打擊經濟，打工仔或會因而手停口停。



時事評論員陳雲生則稱，現時香港如無政府狀態，示威者公然侮辱政府，加上泛民不信任政府，建制派猜疑政府，料政府日後難以施政，又指政府不能再助長歪風，律政司司長鄭若驊應辭職，否則政府將不能管治。