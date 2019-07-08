黑暗時代暴力升級　有法不執永無寧日

政府管治無能，在逃犯條例修訂上進退失據，接連跪低仍無法平息民憤，立法會大樓於七一遭示威者暴力衝擊兼大肆破壞，立法會運作全面停頓，數十項議程處理無期，而大型遊行示威活動將陸續有來。「東方報業民意調查」結果顯示，受訪者形容香港政局進入黑暗時代，直斥示威者無法無天，擔心示威沒完沒了，暴力衝擊蔓延，香港永無寧日。受訪者又歸咎政府過去有法不執，管治無能，才令法治玩完，民生更淪為政治犧牲品。



香港政局進入最黑暗時代，立法會在七一回歸廿二周年被示威者攻陷。示威者清晨首先衝擊警方在灣仔會展一帶的防線，圖阻礙升旗禮進行，中午過後更有數以千計示威者對立法會展開暴力衝擊，示威者使用鐵枝及鐵籠車等武器攻擊大樓，更用「鏹水彈」、石灰粉攻擊警員。立法會外大量玻璃門被擊碎、外牆鐵枝被拆走，整座大樓一日之間變成頹垣敗瓦。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問五百四十八名十八歲或以上市民，結果顯示，對於立法會被示威者攻陷，政府棄守，大樓內遭大肆破壞，五成九受訪者批評示威者無法無天；一成六更形容香港政局進入黑暗時代；一成一則指是特區恥辱，萬劫不復。



示威者公然侮辱政府，香港猶如無政府狀態，四成三受訪者歸咎政府有法不執，助長歪風；兩成三轟政府管治無能，法治玩完；兩成斥政府失治權，無法平亂。



大型遊行示威將陸續有來，更由港島蔓延至九龍，有人號召遊行至高鐵西九龍站等，四成七受訪者感到示威沒完沒了，香港永無寧日；兩成二擔心暴力衝擊恐蔓延；一成憂社會大亂，情況失控。



證券界指若示威行動失控政府未能制止，恐出現走資衝擊股市，亦已窒礙商務及高端消費客來港意欲，三成五擔心貿易戰加示威，港經濟連番重挫；三成一憂國際形象不斷受損；一成七形容香港淪不安全城市。



立法會受重創需時復修，四十四項議程處理無期，四成五受訪者無奈指，小市民淪為政治犧牲品；兩成一擔心民生政策無法推行；一成五斥撥款受阻，市民受苦。



多個民間團體力數政府在民生項目六大範疇的十三宗罪，兩成六受訪者轟林鄭施政兩年，政府如「垃圾級」管治；兩成四批評政府管治冇樣好，施政肥佬；一成九轟懶理民生，官逼民反。



綜觀情況，大部分受訪者批評連串暴力示威已令香港國際形象受損，擔心衝擊行動愈演愈烈，蔓延全港，政府若失治權無法平亂，香港經濟恐受挫，民生亦首當其衝。