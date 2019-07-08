探射燈：屋苑申置堆肥設備　門檻離地

本港近70%廚餘來自住宅，環境及自然保育基金委員會預留6000萬港元，資助合資格團體於屋苑設置廚餘堆肥設備及收集廚餘等。但有屋苑3度申請被拒，直斥申請門檻「離地」，實際操作難以符合要求。



「合佢資格嘅廚餘機會發出臭味，喺市區密度高嘅屋苑冇乜可能做到。」淘大花園業主委員會聯會主席葉興國指，目前所屬屋苑使用的半發酵廚餘機每日處理約100公斤廚餘，運作10多小時便能堆肥，且不會產生臭味，惟法團曾3次向政府申請「屋苑廚餘循環再造項目」，均以設備未符合要求而被拒。



葉補充，政府要求的廚餘機屬全發酵型，需要7至10日才能變成肥料，當局又要求把機器置於完全密封的空間內，以防臭味溢出。但他指有成功獲資助的屋苑，即使將該款機器放於密封空間，亦難阻臭味，最終中止使用，而且該款機器不能處理骨頭，未能徹底處理廚餘，促當局檢討，讓更多屋苑參與。

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