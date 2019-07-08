探射燈：卡板冇人收　每日600噸送堆填

除了廚餘，批發市場內囤積大量裝卸用的卡板，有別於回收紙皮、發泡膠等有價有市，因本港缺乏相關回收商，導致卡板無人問津，大量卡板置於室外日曬雨淋，變得蓉蓉爛爛，待夾斗車清理。有商戶擔心，落實垃圾徵費後，棄置卡板等大型廢物的費用將由商戶攤分，變相增加成本。



有學者估計，每日逾600噸卡板被送往堆填區。「舊卡板冇價值，賣出去價格唔高，回收成本仲高過新買。」香港環保廢料再造業總會會長劉耀成指，卡板製造成本低，未實施生產者責任制前，坊間欠缺經濟誘因回收。但他透露，現時有回收商嘗試處理舊卡板，實施垃圾徵費後，或有更多回收商加入行列。



另外，漁護署貼有告示，嚴禁於批發市場非法擺放廢物，包括電器及建築廢物等。惟場內有棄置家用雪櫃、電視等，疑有人於政府實施「四電一腦」廢電器電子產品生產者責任計劃後，違規將電器產品棄於市場。漁護署及環保署發言人則指，未有接獲有關非法擺放電器的投訴，亦沒有相關檢控。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

