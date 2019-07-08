探射燈：回收不力　政府懶理　批發市場　廚餘遍地

食品批發市場每日產生大量廚餘，但場內回收桶數量卻不足，廚餘被棄於垃圾桶，甚至有批發市場當眼處更未見回收桶，遍地廢物。雖然批發市場已納入廚餘收集先導計劃，惟目前全港僅小蠔灣廚餘廠運作，每日處理廚餘不足總棄置量10%。關注團體批評，環保署未有針對源頭減廢及分類回收，促實施垃圾徵費前，引入廢物分類配套設施。



漁護署轄下的西區副食品批發市場有逾500間商戶，經營蔬果、淡水魚等批發。每天清晨，大批蔬果因外形欠佳而被商戶棄置，塞爆廚餘回收桶，更放滿垃圾桶。面積逾6公頃的批發市場只有18個廚餘回收桶，每個體積僅一般大型垃圾桶的3分之1，每日收集1次。



同屬漁護署管理的長沙灣副食品批發市場，面積達10公頃，有逾300間商戶，當眼處卻未見任何廚餘回收桶。地上有大批蔬果棄置，混雜膠袋、發泡膠等，發出陣陣異味，垃圾桶卻空空如也，影響環境衞生。至於蔬菜統營處轄下的長沙灣蔬菜批發市場，亦未見設有廚餘回收桶。



本港每日於堆填區棄置的廚餘量約為3662噸，當中35%來自與食品相關的工商業源頭，包括街市、食品製造及加工業等。政府近年推出先導計劃，免費收集工商業廚餘，並指日後實施垃圾徵費，若工商業機構將廚餘當普通垃圾丟棄，便需按計劃繳費。然而，現時本港僅小蠔灣回收中心第1期運作，即使計劃中的廚餘回收設施如期落成，預計至2023年，每年最多只可處理約22萬噸廚餘，仍有逾25萬噸無法處理。



綠長青環保協進會義務幹事葉小姐有份協助批發市場廚餘回收，她指廚餘作為批發市場主要廢物之一，相關回收措施明顯不足。她批評，政府口口聲聲推動環保再造業，場內卻連基本的三色回收箱都欠奉，建議在實施垃圾徵費前，為批發市場引入廢物分類配套設施。立法會議員柯創盛指，回收計劃的方向正確，但回收量卻差強人意，批評政府缺乏監管及投放資源。



漁護署發言人表示，自2018年8月開始，其轄下的西區副食品批發市場及長沙灣副食品批發市場均有參與環保署的廚餘收集先導計劃，於批發市場劃出指定位置擺放廚餘回收桶，提供廚餘收集服務，將產生的廚餘進行源頭分類和收集，截至今年5月共收集646噸廚餘。

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