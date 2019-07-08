Dr.東：中風影響視力　視覺矯正師助糾正

視覺矯正師除了檢查診斷之外，亦會採取非手術式治療矯正病人的視覺障礙。74歲的黃伯多年前出現小中風，雖然經治療後已康復，但視覺去年底出現問題，開車期間更突然發現眼前的馬路出現重影，需即時停車免生意外。經視覺矯正師診斷後，發現他有複視，估計是中風後遺症。黃伯配戴了一副裝有三梭鏡片的平光眼鏡後，即解決重影問題。



黃伯指自己一向有1400多度的深近視，20多年前更患上白內障，做完白內障手術後恢復視力，但數年前的小中風令他再次出現視覺障礙。他憶述當時看物件時會見到重影，特別是看電視時，會出現兩部電視機，畫面又重疊，外出時更加擔心，橫過馬路更要格外留神。



黃伯的複視是腦中風導致第四條神經線變弱引起，難以完全復原，於是視覺矯正師為黃伯設計一副裝有三梭鏡片的平光眼鏡，令重影的情況消失。



香港眼科醫院部門經理（視覺矯正）趙惠玲表示，部分視覺障礙可用非手術治療，例如「懶惰眼」，可透過遮光片訓練「懶惰眼」的能力，亦可進行復康的矯視運動。至於一些無法完全逆轉病情的個案，例如由中風引起的視野缺損，即部分視野失明，該類病人因為不習慣，容易因視野局限而發生碰撞。視覺矯正師會教該類病人學習多轉動頭部，擴闊視野範圍。

