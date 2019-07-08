Dr.東：視覺矯正師人手不足　醫局資助培訓補空缺

視光師大家耳熟能詳，視覺矯正師你又聽過嗎？視覺矯正師是一個冷門的專職醫療，現時全港僅得21人，當中17人於醫院管理局工作。視覺矯正師的職責是為有視覺障礙的病人，例如弱視、斜視或視野缺損的個案，進行評估檢查及非手術治療。隨着人口老齡化，因中風而有視覺障礙的病人趨增，但醫管局的視覺矯正師人手嚴重不足，未必能於黃金治療期診治中風病人，醫管局兩年前起資助合適人選到海外培訓，冀填補人手空缺。



香港眼科醫院部門經理（視覺矯正）趙惠玲表示，目前本港沒有視覺矯正師課程，所有視覺矯正師均於英國或澳洲接受訓練，由於視覺矯正師於外國「吃香」，願意回流香港執業的人不多。趙說，病人需要視覺矯正服務，一般需經眼科專科醫生診斷後再轉介至視覺矯正部。現時部分醫院聯網僅得1名視覺矯正師，眼科醫院則擁有3名，由眼科專科醫生轉介至視覺矯正師治理的個案，一般輪候需時半年。



視覺矯正師主要工作是檢查及診斷斜視、弱視及複視（即重影）的個案；至於經常看電子屏幕導致眼痛或視力不清的病人，可引致眼部調節能力失調，也是服務對象之一。



近年愈來愈多服務對象是中風患者，主要因為中風導致視野缺損，或眼外肌活動失調造成的斜視或複視。趙指根據推算，約有30%中風病人有視覺障礙，但獲診治者不多，以九龍中聯網為例，僅10%中風病人因視覺障礙而轉介至眼科跟進。這類個案的黃金治療期是6至8星期，愈拖延治療，造成永久性傷害愈大。



趙坦言中風病人要先醫治心血管問題，然後才進行其他復康治療，獲轉介至眼科通常已逾1年，因此幾乎全部中風個案均未能於黃金治療期內診治視覺障礙問題，「大家惟有盡力去醫，幫到幾多得幾多。」她說，視覺復康對中風病人來說十分重要，除了恢復雙眼共視能力，有研究亦顯示當視覺障礙獲得改善，對手腳活動等復康均有顯著幫助。



醫管局兩年前起推出資助培訓計劃，挑選合適的申請員工到英國接受視覺矯正的3年訓練，回流後需於公立醫院工作至少5年，以填補人手不足。過去兩年合共派出3人到英國的大學培訓，今年亦派3至5人。趙承認人手填補速度較慢，與服務需求有一段距離，但長遠希望將視覺矯正師服務擴展至中風復康，加快中風病人獲得診治的時間。



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