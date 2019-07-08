網民熱話：小學生疑店舖盜竊斷正　母袒護：會返嚟畀錢

盜竊是違法行為，但最近疑有媽媽為保護自己兒子，掩飾其罪行。網上流傳貼文，指有小學生疑在店內高買，店員發現後，該名小學生否認，更稱會付錢。之後其母了解事件經過，但一直死撐兒子「冇偷嘢」，惹網民批評母親是「慈母多敗兒」。



Facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」在6月8日上載一段對話的貼文。從對話中所見，一名身穿校服的小學生疑在店內盜竊，將所偷的物品放入衣物內，最終被店員發現。小學生一直否認「偷嘢」，並稱「只不過攞咗你啲嘢走，會再返嚟畀錢」。店員決定找小學生的家長，但他稱沒有家長的電話號碼。其後店員決定報警，但遭該小學生阻止，店員遂致電其學校老師，該學生最終偷偷地離開。



一小時後，該小學生在其母陪同下返回店內，店員將影片給其母觀看，但其母質疑：「我今日畀咗錢佢買嘢，佢有錢點會偷嘢」。店員就回應，表示清楚看見小學生將物品放入衣服及褲內。之後小學生的母襯疑開始找藉口，指兒子有病，不知道自己會做甚麼，更堅稱兒子不會「偷嘢」。



店員問：「有晒片都話唔係偷？」母親繼續幫兒子掩飾：「可能佢諗住去完買嘢食，再返嚟畀錢呢，佢又唔係冇錢？」店員就反問，「我銀包有幾千蚊現金，係咪可以去任何地方攞完嘢就走？」母親開始替兒子認錯，承認自己「可能唔識教仔」，但堅稱兒子「冇心偷嘢」。最終店員向母親表示「你畀番錢就走啦」，但該名小學生始終沒有道歉。



事件引起網民熱議，有網民批評小學生母親「唔識教就唔好生！」、「生仔要考牌」。有網民替店員不值，認為要「直接報警」、「等呀sir一次過教埋佢母親應該點教仔」。有網民認為小學生要「要撞板先識成長」。



網民有話說：

Ray Cheng：有警唔報

Stan Lam：生仔係咪應該要過IQ測試

Pandy Poon：無語



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro