逃犯條例：田北俊突促張宇人辭行會　被轟搞23條翻版

政府修訂《逃犯條例》引起的紛爭至今未平息。自由黨榮譽主席田北俊今日(8日)在一個電台節目表示，政府修例工作不足，官員亦無問責下台，他要求支持修例的自由黨主席張宇人、新民黨主席葉劉淑儀及資深大律師湯家驊辭去行政會議成員一職，又指自由黨4名榮譽主席將去信張宇人，要求他辭去行政會議成員一職。有時事評論員炮轟田此舉是想搞廿三條翻版。



田點名批評，作為行會成員，湯家驊未能掌握民意，將錯誤意見提供予特首，葉劉淑儀則極力支持修例，二人應辭職。他指，負責修例工作的律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超應下台，並指填補他們的空缺相信並不困難。田指，政府在6月9日100萬人上街反對修例後，表明如期於6月12日將條例草案交上立法會，但張宇人隨即游說議員易志明及邵家輝支持，導致自由黨即晚發出聲明支持政府做法，田認為做法錯誤倉卒，如同幫兇。



張宇人於下午發新聞稿回應，指理解田的看法，但田所陳述的內容有不盡不實情況，相信是與田未能完全掌握部分資料有關，惟他未有回應會否辭任行會。張亦解釋，6月9日晚上曾諮詢過自由黨3位立法會議員，該黨是否須就遊行人士訴求作出回應，而當時他並沒有持任何立場。他又指，當日4位議員曾商討新聞稿內容，並在電話互通下同意發出，當時沒有人反對。另外他表示，由今早開始收到不少黨友的短訊和電話，稱支持他的工作。



至於被田北俊點名辭職的葉劉淑儀指，田北俊是「酸葡萄」心態。湯家驊表示不會考慮辭職，反指社會現有一種極不健康和極不負責任的風氣，便是先堆砌一些虛假事實誣衊一些公眾人物，然後要求他認錯甚至辭職。



葉劉淑儀下午召開記者會，批評田的言論不必要、不合理及不負責任，強調修例不是惡法，只是被妖魔化，而事實上有80多萬人具名及提供身份證號碼支持條例。她認同政府的宣傳工作有缺失，在面對坊間資料不正確的短片時政府亦無反駁，終令市民感到恐懼，她稱與湯家驊作為行會成員，已不時向政府提供意見，及不為政府解釋條例。



她指，建制派過去亦有在三隧分流、收緊申領長者綜援門檻等議題上提出反對，令政府最後決定撤回，「反映我哋唔係舉手機器」。她又認為，田北俊如建議張宇人辭職，事前應召開黨員大會，「依家佢公開講好似變咗逼宮」。



對於田北俊突然促三位行會成員辭職，時事評論員陳雲生認為田背後有陰謀，指他多年來一直對政局指指點點，尤其他幾年前被踢出全國政協後內心不平衡，亦認為政府及建制派在政壇發展上沒有扶他一把，自己在黨內地位卑微，「吃不到的葡萄是酸的」，於是他經常故意與黨員及建制派唱反調。



陳認為田北俊在時局動盪的當下，故意與建制派唱反調的行為比起示威者的破壞力更大，批評其行為等同對同一陣營的人士背後插上一刀，傷害極大，令陣營出現分化。陳直斥田的言論及行為是故意為政府添亂，質疑其陰謀是想重演2003年拉倒廿三條立法一樣，重施故技又想帶頭拉倒《逃犯條例》修訂，為自己在泛民或民意上建立威信。



23萬監察發言人王國興批評田北俊言論猶如反對23條立法翻版，分別只是在於他當時與現在角色不同，當年是行會成員，卻背叛政府「跳船」退出行會，現在則以自由黨榮譽主席身份威逼張宇人辭職，做法「冇道義」。