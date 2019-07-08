26年前涉摸胸非禮女兒　六旬父表證成立

66歲退休漢被指於26年前藉詞檢查身體發育情況，於一年內六度摸胸非禮自己當時只有9至10歲的長女，事件多年來一直沒被揭發，直至前年退休漢與家人出現糾紛，長女才報警聲稱被非禮。被告否認6項非禮罪，今日(8日)在區域法院被裁定表證成立，他出庭自辯，否認曾非禮女兒X，對於女兒何以要誣告他，被告認為於定期存款及家居爭執等與X有積怨有關。



被告表示，2014年曾把20萬元人民幣交託X進行定期存款，至2016年到期後，X拒絕再助他存款。當他要求X還錢，指對方「好唔高興」，認為她因得不到任何「着數」而心有不甘，X曾問可否分得部分存款的利息，被告當時拒絕。被告指與X的關係因而開始惡化。



被告列舉多項關係惡化的事例，指X曾把他買給她用的小提琴，以3000港元賣給一名有需要的學生，他要求X把變賣所得的款項給他時，兩人發生爭執。有一次X「差錯腳」跌倒，他剛好在X的椅後經過，她以為被告故意拉開椅子令她跌倒，故發生爭執。



他續指，X偕母報警當天，他與X在家中走廊「狹路相逢」，兩人互不讓路又起爭執，被告形容X當時「發爛渣」，及指他「博懵」。被告當天掃地時，不慎以掃把掃到X的鋼琴，兩人有爭執。X及後一怒離家，被告指妻子追出去，以為妻只是安撫X，後來警察上門拘捕才得知X與妻往報警。法官問被告何時想到以上數個原因，被告答「上庭作證前幾日」。



控方則指出，被告的妻子早知他非禮X，2014年曾開家庭會議，被告當時還為此道歉；但被告不同意，並指「冇咁嘅事」。控方指出警察拘捕被告時，曾說及其女兒投訴遭10次非禮，被告當時回應「5次咋喎，冇10次咁多」，故被告乃自願作出招認。被告亦否認，強調沒有說過。被告自辯完畢，案件押後至本月17日待雙方進行結案陳詞。