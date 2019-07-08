DSE放榜在即6成考生感壓力　視障女生靠狗狗紓壓

距離香港中學文憑試(DSE)放榜尚餘2天，有商場於6月下旬進行有關考生壓力調查，結果顯示有60%受訪考生表示放榜在即感到有壓力，主要原因是擔心工作出路，其次為自我期望及朋輩比較等。



調查收集到450份問卷，對象主要為應屆DSE考生，發現有61%考生對自己考試表現有信心，較去年的49%為高，約40%考生表示沒信心，較去年的51%低。另外，有近80%人表示於準備考試及等待放榜過程中，曾出現疲憊、壓力及煩躁等負面情緒。至於父母溝通方面，有55%考生表示父母清楚他們的出路選擇，34%考生最不希望父母跟別人子女比較。



應屆考生之一、就讀英華女學校的視障女學生樂詩兩年前開始與導盲犬Bene為伴，更成為香港首位使用導盲犬的中學生，她笑言Bene不但是其伴讀員，更能紓緩她緊張的考試心情，「狗仔畀到人開心感覺，溫書悶嘅時候可以同佢玩吓」，認為與牠相處過程順利及愉快。



樂詩的學習路上並不平坦，視障人士專用的點字教科書比一般書本厚重，要花很多人力物力搬運教科書，考試時更需加時應考，以中文科閱讀卷為例，視障考生需比普通考生多出75%應考時間；修讀音樂的樂詩亦是首位以點字書閱讀五線譜的考生，應考時間更比一般考生多出2至8倍時間。她已收到數間大學發出的有條件取錄通知書，希望入讀翻譯系一圓夢想。