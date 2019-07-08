逃犯條例：消費信心下挫　學者稱示威影響投資氣氛

社會持續動盪，香港城市大學今公布今年第二季兩岸及港澳消費者信心指數，顯示消費者整體信心指數按年下降10.5個百分點，僅得77.7分，為5年新低。港人對經濟發展的信心指數更大幅下跌，較去年同期下降23.5個百分點，受訪者尤其對未來三個月的經濟發展狀況擔憂。



城大於5月31日至6月30日期間，以電腦隨機抽樣及電話訪問形式，訪問了1005位香港成年人，消費者信心指數以200分為滿分。調查反映，由於經濟前景不明朗，港人對投資股票整體信心指數是77.1分，較去年同期下降14.2個百分點，同時無論對目前投資狀況抑或對未來三個月狀況，港人投資股票信心均下跌。



置業方面，港人也欠信心，整體指數較上季跌11個百分點。對就業狀況信心指數錄得91.9分，較去年同期下跌16.4個百分點，反映港人對未來三個月就業狀況不樂觀。城大認為，整體指數與上季相比明顯下降，且處於5年低位，反映很大程度上港人對經濟發展及置業信心下滑，亦與近期政治局勢不穩定有關。



珠海學院商學院院長何濼生認同相關調查結果，指修訂《逃犯條例》引發連串示威在金鐘、灣仔及尖沙咀等旺區持續爆發，令旅遊及零售業首當其衝，又指現時示威行動已影響國際投資者信心，紛紛暫緩在港增設投資項目，「做生意梗係睇穩定性，香港咁亂，係我都唔投資，睇定啲先啦！」



對於今年的經濟預測，何濼生指，撇除中美貿易戰的影響，估計經濟表現最好亦只能有1%增長，如示威浪潮持續至年尾，可能會出現零增長，甚至是「負增長」的情況。