水吧職員否認強姦禁錮　控方指女事主曾向夫求救

現年32歲任餐廳水吧的男子陳國禎，約6年前認識一名已婚女同事後，未幾發展成情侶並一直維持不倫關係。直至去年，該女同事雖已轉工，但陳仍相約見面並把她帶返家中，其後更涉鎖門不讓她離開、暴力對待且兩度強姦她。陳今(8日)於高院否認兩項強姦及一項非法禁錮罪，案件開審。



控方開案陳詞稱，現年36歲的女事主X約於2013至2014年在其工作的餐廳認識被告，當時她已婚卻與被告發生不倫關係，並一直維持至案發當日。案發當日下午，被告相約已轉工的X見面，當時準備返工的她怕被告到她工作地點找她遂答允。



見面後，被告要X跟他回家，她有跟從並致電上司稱會遲到。到達後被告鎖房門不讓她離開，其後上司致電她，她有接聽並想哭訴被告不讓她離開時，被告卻奪走及擲毀其電話，又打她的臉及嘴等，其後被告推她落床，脫她衣服及將她強姦。



被告之後曾出房，X用被告手機向丈夫發WhatsApp錄音求救。被告在外邊聽到有聲，衝入房詢問X是否報警，及後再責打及強姦她。其後她稱肚餓，要被告買外賣給她，被告答允。她待被告離開後即逃走，但怕落樓時會碰見他，遂躲在天台至凌晨4時確保被告已回家才離去。X的丈夫早已報警，警方帶X到醫院檢驗，其後拘捕被告。



控方又透露，被告在發現X離開後曾以WhatsApp找她的丈夫，問X是否已回家，並就所做的事道歉。警方檢取了X的衣物化驗，在她的內褲上及其陰道內發現被告的精液。