龍心偕舊愛涉爆粗阻返學　學生：有病就睇醫生啦

網絡紅人「龍心」林克霖及其前女友鄭芷琪，去年10月在東涌一間中學門外，涉嫌喧嘩及阻礙他人進入該校，期間鄭涉嫌出手襲擊一名男生，兩人因此被控。林及鄭否認遊蕩導致他人擔心罪，鄭另否認普通襲擊罪，案件今(8日)在西九龍法院開審。



兩名被告分別是報稱學生的鄭芷琪(19歲)及報稱地盤工人的林克霖(41歲)。兩名被告被控於2018年10月3日在東涌明愛華德中書院外遊蕩，導致該書院的兩名男女學生擔心自身安全。鄭另被控在同日同地襲擊上述其中一名男學生。



控方傳召事發時當更的學校保安員魏錦華作供，魏憶述當日早上約8時15分，兩名被告到達學校大門，林問他：「有無學生返嚟？我想見校長」，惟當時仍未有學生，兩被告走到隔鄰一間學校，相隔約20至30分鐘後又再回來。



魏稱兩被告這次回來，再度要求見校長，兩人在校門外大吵大鬧講粗口，又趁兩名搭的士返學的學生落車時，阻擋該兩名學生進入校門。鄭更捉住其中一名男學生的手臂，阻止該名男生進校，擾攘約半小時。林又要求鄭捉實男生，不讓對方進校，最終學校決定報警，其他學生則由老師安排在另一門口進校。



辯方指，兩名被告當日到校，目的是想校長准他們在校內舉行講座，當時有學生用粗口罵兩名被告：「X！黐線！有病就睇醫生啦」，亦有學生指住兩名被告取笑。辯方指兩名被告當時沒大吵大鬧，只是想找學生出來道歉，鄭也並非捉實男生的手臂長達半小時之久。但魏堅稱兩名被告有大吵大鬧，又指當學校準備關上門口大閘時，二人更撐住大閘阻礙閘門關上。



報稱受襲的張姓男學生供稱，他與另一名女同學搭的士返學，甫落車便在校門外遭兩名被告阻止進校。其中女同學驚慌流淚要隨老師由後門進校，但他被鄭捉住，最終擾攘半小時警員便到場。張稱他先後3次遭鄭捉住手臂，及後發現手臂有損傷。



辯方盤問張，指女同學當時沒流淚，又質疑張當時還懂得「駁嘴」及食早餐和聽歌，可見他只是無奈返學受阻，並無受驚。張堅稱他與鄭身體接觸時的確受驚，他指「驚嘅時候唔可以被人知」，「駁嘴」只為「拋窒」對方，食早餐及聽歌也只是想令自己冷靜下來。



庭上播放由林拍攝的現場片段，林批評涉事學校的學生「爆粗食煙」，鄭在校門外向校務處職員說：「我地係訪客，係貴賓，你哋咁對貴賓㗎？」，未幾一名體育科老師到校門交涉，鄭說「我哋係知名artist(藝人)，你啲學生侮辱我哋喎，係咪唔使道歉？」，該名老師建議報警，林同意報警並說「咁交畀警察做大單新聞」，兩被告聲言要向傳媒報料。