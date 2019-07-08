升中派位明日放榜　87%獲派首三志願創6年新低

2019年度中學學位分配辦法派位結果將於明日(9日)公布，今年度升中人口上升，有52,917名學生參加中學學位分配辦法，較上年度多3363人，按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數計，整體滿意率為87%，較上年度低兩個百分點，亦是自2013年以來新低。若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為74%，亦較去年下跌一個百分點。



教育局指獲自行分配學位的學生當中，64%學生獲派首志願學校；至於透過統一派位階段(包括甲部「不受學校網限制」及乙部「按學校網分配」兩部分合計)獲派學位的學生當中，79%的學生獲派首三個志願學校，57%的學生獲派首志願學校。



參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。註冊日期為本周四及周五(7月11日及12日)，所有學生必須於註冊期內前往獲派中學註冊。倘若學生及其家長或監護人因要事未能於註冊期間辦理註冊手續，他們應授權代表辦理，否則會被視為放棄獲派的學位，授權書可向就讀小學索取。



獲派首三志願滿意率下跌，不少家長將會偕子女到心儀學校叩門。沙田區是其中一個學生人數上升較多的地區，沙田區中學校長會主席何慧玲表示，新學年沙田區會加開5班，預計區內學額供求平衡，區內校長有共識維持學額穩定，直言家長不要對叩門有太大期望。



上水英文中學名校、香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長劉志遠指，去年有200名學生叩門，該校今年只有三四個叩門位，預計競爭會非常激烈，校方會按小學成績等因素篩選約30至40名學生參加中英數筆試，並於當日公布結果。他提醒家長，最重要是認清子女的成績適合甚麼學校，以平常心面對。