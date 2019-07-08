小學女師校內墮斃　教統委專責小組提27項建議

今年3月發生東華三院李東海小學林老師墮斃悲劇引起社會關注，促使教育統籌委員會成立校本管理專責小組重新審視學校投訴機制。小組今(8日)發表檢討報告，提出27項具體建議供教育局、辦學團體及法團校董會參考。



專責小組的建議包括校董培訓、增加學校額外行政職級人手/資源，教育局復辦每年一次的教育局與教師的區本小組討論會、教育局在進行學校發展探訪時，除與學校管理層會面，亦應與教師面談，加強溝通等等。



為加強校董培訓，專責小組建議教育局採用校監及校董培訓軟指標。新任校監在任職首年內參與最少合共6小時的培訓，現任/曾任校監可參加由教育局提供的培訓，作為複修。而新任校董在首年內需參與最少合共3小時的培訓，現任校董則每年參加一項最少2小時培訓。



小組主席雷添良表示，由於相關軟指數建議在2019/20學年試行4個學年，故教育局可試行2年作中期檢討，試行4年後再作全面檢討，以了解成效。



就着小組建議教育局擴大「學校投訴覆檢委員團」負責覆檢個案，延伸至涵蓋教師投訴個案，小組未有提及該委員團有何成員及覆檢有結果後會有何處理機制，而小組秘書李錦光只稱該委員團有主席、副主席及10名成員，是「真實人士」，但未有提到是誰。