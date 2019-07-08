13歲男童西貢溺斃案　家人指死者生前畏水

西貢大頭洲昨日(7日)發生男童溺斃事件。遇溺身亡的姓何(13歲)男童，其家人表示，他生前乖巧聽話，由於以前曾經遇溺，自此留下陰影變得畏水，家人從此不再帶他出海游泳，即使前往沙灘亦「淨係畀佢浸到隻腳」，處處提防以免發生意外。



何的胞姐憶述，家人先前接到男童朋友的家長聯絡，聲稱昨日的活動由學校組織，活動性質僅為岸邊垂釣，家人以為校方會保障學生安全，加上不會落水，因而放心讓何童參與活動，惟事前仍再三提醒何童要注意安全，詎料何童昨晨10時許愉快出門，竟然成為永訣。



何的胞姐續指，噩耗傳來後，何童朋友的家人一直未有主動聯絡，直至在東區醫院碰面時，才表示何的友人曾落水救人不果，而活動實由家長自發組織。另外，何童家人在認屍時，赫見何童嘴角染有可疑血漬，認為遇溺過程存在疑點，並質疑男童畏水「點會去近水嘅地方？」促請警方仔細調查，還原真相予何及家人一個公道。



她亦大嘆，雙親年紀老邁，今次遭遇愛子死別打擊，極為傷心難過，這兩天變得沉默寡言，其他家人亦各有家庭，傷痛之餘亦分身乏術，現在連「身後事都唔識搞！」



何童在聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學就讀中二，該校馮副校長表示，何在學校成績不俗，校方對事件感惋惜及難過，學校今日(8日)已啟動危機處理小組，並就事件通知教育局。對於有情緒問題的同學，校方已安排社工及教育心理學家進行情緒輔導。馮強調，有關活動並非學校組織，但將視乎情況為男童家人提供協助。



事發於昨日中午，何與十多名友人，前往西貢大頭洲遊玩。期間，何在魚排疑與好友追逐時，突然墮海沒頂失蹤，多名友人落海搜救不果，慌忙報警求救。水警及消防趕至搜索，約2小時後將男童救起，由直升機送院搶救，惜終告不治。